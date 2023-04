Uudised

Raadiohommikus: miks on kindlustamine nii kalliks läinud?

Aastaga on toimunud muutused autokindlustuspoliisi ja teiste kindlustusliikide hindades. Foto: Andras Kralla

Äripäeva raadio esmaspäevases hommikuprogrammis on fookuses kindlustusäri nüansid ja infotehnoloogia tulevik. Samuti vaatame, mida toob algav börsinädal.

Infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni liit valis endale värskeks presidendiks Nortali juhi Ats Albre. Räägime Albrega, mida sektor uuest valitsusest arvab ning kas koalitsiooni mõni plaan võib tuua tippettevõtetele ka priske palgapäeva.

Autokindlustuspoliisi või mõnd teist sarnast lepingut uuendavad Äripäeva lugejad on märganud, et aastaga on läinud kindlustamine oluliselt kallimaks. Kas põhjus on suures inflatsioonis, sõjas või pandeemias? Hommikuprogrammis annab aru If Kindlustuse Balti erakliendiüksuse kliendikogemusjuht Indrek Puhm.

Ning lisaks teistele algava töönädala teemadele lahkame Äripäeva börsitoimetuse ajakirjaniku Simo Sepaga seda, missuguseid pöördeid toovad Eesti ja maailma aktsiaturud.

Hommikuprogrammi juhivad Indrek Lepik ja Romet Toomas Tiitsaar.

Saatepäev jätkub viie saatega:

9.50-10.00 "Obskuurne majandus". Kas rikkad inimesed on isekamad ja arvavad, et on oma rikkuse ära teeninud ja usuvad, et on targemad kui vaesemad? Isegi juhul, kui nad on oma rikkuse lihtsalt ning võib-olla ka ebaausalt saanud? Kas rohkem raha annab inimesele kalduvuse oma rikkust teistega jagada?

Psühholoogid arvavad, et rikkad inimesed tõesti peavad ennast teistest paremaks ning ei taha oma (ebaõiglast) jõukust vaesematega jagada, aga nad tõestasid seda hoopis Monopoly mänguga katsetades. Mismoodi see käis ning mis järeldusi teadlased tegid, kuula saatest “Obskuurne majandus”. Saatejuht on Linda Eensaar.

11.00-12.00 "Kuum tool". Majanduslangus on jõudnud ka idufirmadeni, kes on asunud töötajaid vallandama ja kellel on endisest keerulisem investoritelt kasvuraha kaasata. Samal ajal jagatakse maikuisel idusektori suurüritusel välja võitjale rekordsuur auhind – kuni miljon eurot.

Saatekülaliseks on Mait Sooaru, investor 40 idufirmas, üks Latitude59 miljoniinvesteeringu sündikaadi juhtidest ja Eesti Äriinglite Assotsiatsiooni EstBAN juhatuse liige. Saatejuhiks on Äripäeva idufirmade portaali FoundME toimetaja Tarmo Virki.

12.00-13.00 "Tööandjate tund". See on päriselt suur reform, ütleb riigikontrolör Janar Holm seekordses saates rohepöördega kaasnevate muutuste suurust kirjeldades. See puudutab riigi juhtimist, ettevõtteid, kohalikke omavalitsusi ja igat elanikku. Sellest on võitjaid ja kaotajaid.

Kuidas kirjutada kokku kliimaseadus, mis aitab ettevõtetele ja ühiskonnale võetud roheesmärke täita, ja kuidas teha rohepööre, mis meid kõiki vaeseks ei tee, sellest räägivad saates Janar Holm ja Ragn-Sells Eesti tegevjuht ning Eesti Tööandjate keskliidu volikogu esinaine Kai Realo. Saatejuht on Rivo Sarapik.

13.00-14.00 "Teeninduse teejuht". Saate teema on sisekommunikatsioon ja teenindus. Uurime, kuidas korraldada info liikumine ettevõttes nii, et teenindajad saaksid pakkuda klientidele parimat võimalikku teenindust.

Räägime ka, kuidas teeninduses ette tulevate probleemide lahendamist tõhusalt korraldada ning kuidas ettevõtetes vajalikku negatiivset tagasisidet ilma isiklike solvumisteta teenindajatele jagatakse.

Külas on Rimi Eesti formaadijuht Kaire Tero ning Parim teenindaja 2023 tiitli pälvinud Andrus Punt Tele2 Tartu kõnekeskusest. Saatejuht on Lauri Leet.

15.00-16.00 "Lavajutud". Seekordses saates esinevad Avaliku Sektori Innovatsioonitiimi liige Helelyn Tammsaar ja DISC koolitaja ja teenindustreener Tene Link.

Saadet alustab Helelyn Tammsaar, kes räägib kuidas mõista ja mõjutada inimkäitumist avaliku sektori näitel. Ettekanne on salvestatud märtsi lõpus toimunud konverentsil Password 2023.

Saate teises pooles teeb ettekande Tene Link, kes tuginedes Thomas DISC käitumisprofiili analüüsile tutvustab erineva käitumisstiiliga teenindaja tüüpe, nende tugevusi, motivaatoreid, hirme, suhtlus- ja müügistiili. Ettekanne on salvestatud aprilli keskel toimunud Teeninduskonverentsil 2023.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.