Raadiohommikus: Edukast Eestist ja ohtralt kinnisvarast

Kristjan Tamla, Eften Foto: Andras Kralla

Neljapäevases Äripäeva raadio hommikuprogrammis tuleb rohkelt juttu kinnisvarast ja ehitusest, kuid ka Eduka Eesti arvamuskonkursist.

Neljapäeval avaldavad oma tulemused Tallinna börsil noteeritud ehitusfirma Nordecon ja kinnisvarafond EfTEN United Property Fund. Ettevõtete juhid Gerd Müller ja Kristjan Tamla tulevad rääkima, kuidas aasta algas.

Kolmapäeval toimus Eesti Kinnisvarafirmade Liidu konverents “Kuhu liigub Eesti kinnisvaraturg”. Mängime hommikuprogrammis ette konverentsil tehtud intervjuud kinnisvaraarendaja Liveni juhi Andero Lauriga ja kinnisvarafondi Baltic Horizon Fundi juhi Tarmo Karotamiga. Uurisime neilt, milline on olukord äri- ja elamukinnisvara turgudel.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Kristjan Kurg ja uudistetoimetaja Ken Rohelaan.

Edasi jätkub raadiopäeva järgmiste saadetega:

11.00–12.00 "Globaalne pilk". Saate fookuses on sel korral Prantsusmsaa. Viimastel nädalatel on tekitanud Euroopas pingeid president Emmanuel Macroni Hiina visiit, kus prantslase lausutud sõnadest võis jääda mulje, et Taiwani suveräänsus pole Euroopa mure.

Samal ajal põlevad endiselt Pariisi tänavad, sest Macroni pensionireform pole kaugeltki kõigi seas populaarne. Milliseks kujuneb selle taustal Prantsusmaa roll Euroopa Liidus 2027. aastani, mil lõpeb Macroni teine ametiaeg? Kas me Eestis üldse mõistame, kuidas prantslased maailma tunnetavad? Vahest oleme nende suhtes tihtipeale põhjendamatult skeptilised?

“Globaalset pilku” juhib sel korral Indrek Lepik ja stuudios aitab teemat selgeks rääkida Prantsusmaa asjatundja, päevatöös suhtekorraldaja ametit pidav Vootele Päi.

12.00–13.00 "Kinnisvaratund". Saate teema on meditsiiniasutused kui peamised rentnikud ärihoonetes – uurime, kas see on tulus ärisuund, ajastu nõue või raske aja hädavajadus.

Muu hulgas räägime, kuidas näevad tavaliselt välja läbirääkimised arendaja ja meditsiiniettevõtte vahel, millised on meditsiiniasutuste erinõuded, kui palju need arendaja-omanikule maksma lähevad ning samas ka millised on meditsiiniasutuste kui rentnike peamised eelised.

Saatekülalised on Mainor Ülemiste nõukogu liige Sten Pärnits, Capital Mill uusarenduste juht Marko Uueda ning Unimedi ja Qvalitase ühinemisel tekkinud erameditsiiniettevõtte Meliva juhatuse liige Tõnu Velt.

Saadet juhib Lauri Leet.

13.00–14.00 "Äri eestimal". Pärnus tegutseb rahvusvahelise meeskonnaga ettevõte, kes noolib oma osa 300 miljardi dollarilise käibega videomängude maailma turult. See on Gamecan, mida veab eest hiljuti Pärnumaa parimaks tegevjuhiks valitud Marten Palu.

Räägime temaga sellest, kui riskantne äri on mängutootmine ja sellest, kui raske on Pärnusse värvata maailmatasemel tippspetsialiste. Samuti räägime huvitavatest rollidest kontoris ja räägime töötajatega nende igapäevatööst. Juttu tuleb ka sellest, milliseid ettevõtteid on tegevjuht oma karjääri jooksul veel loonud ja milliseid õppetunde on tal neist kogemustest teistele noortele juhtidele jagada.

Saadet juhib Gregor Alaküla.

15.00–16.00 "Investeerimisportfell 2030". Saates on külas rahatarkuse ja investeerimise treener, investor ja rahanduse analüütik ning õppejõud Jekateriina Tint.

Muu hulgas räägitakse rahatarkusest, portfelli hajutamisest, aktiivsest ja passiivsest investeerimisest, roheinvesteeringutest ja investeeringute strateegiatest

Saadet juhib Markus Tamm.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.