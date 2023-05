Minister Riisalo: Volvo ja IKEA signaale maksab arvesse võtta

Volvo või IKEA antud signaale pole nii lihtne ignoreerida kui noorte inimeste proteste parlamendi ees, kes nõuavad kliimateemadega tegelemist, jagas majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo eelmisel nädalal toimunud tööstuskonverentsil Rootsi äriseminarilt saadud muljeid.

Minister Tiit Riisalo ütles tööstuskonverentsil „Industry 5.0“, et tema põhisõnum on lihtne: tööstus on majanduse põhiline vundamendi nurgakivi, vahendab tööstusuudised.ee . „Ilma tööstuseta me lihtsalt ei saa hakkama – me ei püsi, me ei kesta. Ja kui ei kesta majandus, ei kesta ka riik,“ sõnas minister.