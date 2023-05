Uudised

Raadiohommikus: Kaja Kallas selgitab, miks kirus välismeedias kohalikke ettevõtjaid

Peaminister Kaja Kallas selgitab hommikuprogrammis, mida ta mõtles öeldes intervjuus Financial Timesile, et kohalikud ettevõtjad käituvad silmakirjalikult. Foto: Liis Treimann

Neljapäevases Äripäeva raadio hommikuprogrammis räägime peaministri väljaütlemistest, tähtsate tegelaste uutest ametitest, metalliärist ja kaitsetööstusest.

Nendel teemadel võtavad sõna finantsnõustamisfirmasse RedGate Capital tööle asunud Peeter Koppel, tulevane kliimaministeeriumi kantsler Keit Kasemets, metalliga tegeleva Exmeti tütarfirma tegevjuht Taavi Vesiaid ja Äripäeva ajakirjanik Indrek Lepik.

Peaminister Kaja Kallase sõnul jätkub paljude Balti riikide ettevõtete kaubandus Venemaaga Lääne sanktsioonidest hoolimata, mistõttu süüdistas valitsusjuht kohalikke ettevõtjaid silmakirjalikkuses. Hommikuprogrammis selgitab ta oma väljaöeldut pikemalt.

Päev jätkub nelja saatega.

10.00–11.00 „Sisuturundussaade“. Saates räägime turundusjuttu Omnicomi grupi digiturunduse juhi Angelo Maiuri ja OMD Estonia juhi Toomas Tepomehega. Jutuks tulevad AI roll turunduse planeerimisel, andmete kogumine ja järjest karmistuvad privaatsusnõuded. Samuti räägitakse sellest, kas turunduses on mõistlik kõike mõõta. Räägime ka sellest, kuidas turunduskampaanias on võimalik välja saata 500 000 erinevat, personaliseeritud sõnumit. Saadet juhib Hando Sinisalu.

11.00–12.00 “Fookuses: tark tööstus”. Seekord on saates vestluspartneriks elektrienergia jaotusvõrkusid arendava Ensto Eesti juht Kaarel Suuk, kellega räägime ettevõtte viimaste aastate tehnoloogilisest arengust, muutuste juhtimisest ja üha kiiremini arenevast rohepöördest.

Fookuses on digitaliseerimine, paberivaba tootmine, protsessid ja robotiseerimine. Saates küsime, kuidas on edasi arenenud tootmispõrandal asuv war-room ehk sõjaruum ning mida tähendab tark tööstus Ensto ja Kaarel Suugi jaoks. Saadet juhib Harro Puusild.

13.00–14.00 „Särtsakas tulevik“. Kordussaade. Juttu tuleb päikeseparkidest. Eesti Päikeseelektri Assotsiooni juht Andres Meesak tõdeb, et kuigi odavnev elektri hind võib lähiaastatel päikeseparkide tootlust pikemaks venitada, ei usu ta suunda muutva üliodava elektri hinna saabumist.

Kui veel mõni aasta tagasi oli keskmise päikesejaama tasuvusaeg 10–15 aastat, siis kõrge elektri hind on nüüdseks selle mikrotootjal viinud 5–7 aasta ligi, tõdevad saates Meesak ning Tartu Energiaagentuuri juht ja energeetikaekspert Martin Kikas.

Päikesejaamad on läinud nii tootlikuks, et nende rajamine tasub ära isegi 4–6% laenuintressiga turutingimustel. "Eks see sõltub ka mõistagi tuleviku elektri hinnast ning selle languse puhul paneelide tausuvusaeg pikeneb, ent vaevalt et me kahe-kolme aasta pärast elektrikommunismi näeme," tõdes Meesak.

Muu hulgas räägitakse ka päikesejaama ehitaja valikust, õigetest võimsustest ja seadmetest nii eramajadele kui ühistutele ning mõistagi kogu projekti tasuvusest. Samuti peatume võimalikel toetustel ning salvestusseadmetel. Saatejuht on Lauri Leet. Saade oli eetris 6. oktoobril 2022.

15.00–16.00 “Kultuur veab majandust”. Seekord on saates külas NG Investeeringute üks suuromanikke ja juhte ning Eesti ühe silmapaistvama kunstikollektsiooni asutaja ja omanik Enn Kunila.

Saates räägime, kust sai alguse tema kultuurihuvi, miks ta toetab ja tutvustab Eesti maalikunsti nii meil kui ka välismaal, kui palju on tema kogu väärt ning miks on vaja üldse toetada Eesti kultuuri ja kuidas ta otsustab, kellele raha anda. Lisaks tuleb juttu sellest, millised on tema ootused uuele kultuuriministrile ning üleüldiselt Eesti seadusandlusele kultuuri toetamise vallas. Saatejuht on Romet Toomas Tiitsaar.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.