Raadiohommikus: raskustes ettevõtted, seadustele vilistav suurärimees ja Türgi sultan

Apple sõlmis mitme miljardi dollari suuruse lepingu USAs toodetud kiipide kasutamiseks

Apple Inc teatas teisipäeval, et sõlmis kiibitootjaga Broadcom Inc mitme miljardi dollari suuruse lepingu, et kasutada USAs toodetud kiipe, vahendab Reuters.

