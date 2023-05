Tunnustatud treener Jekaterina Remets-Morozova: oleks viisakas, kui kõik oskaksid riigikeelt

Fitnessitreener Jekaterina Remets-Morozova (vasakul) tõdeb, et on olnud treenerina parem kui võistlejana. Tema kõrval Äripäeva raadio saatejuht Alyona Stadnik. Foto: Gregor Alaküla

Juuraharidusega Jekaterina Remets-Morozova on aastaid noppinud auhindu fitnessitreenerina. Seitse aastat tagasi eesti keele ära õppinuna on ta seisukohal, et riigikeele omandamine on viisakas ja seda peaksid tegema kõik.

Remets-Morozova alustas oma teekonda üldsegi võistlustantsuga, kui oli seitsmeaastane. Vahetult enne täiskasvanuikka jõudmist avastas ta enda jaoks aga bikiinifitnessi, kus sportlasena jõudis mitu korda Eesti karikavõiduni, Balti matši esikohani ja kuulus Euroopa meistrivõistlustel kahel korral esikümnesse.