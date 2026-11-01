Investoreid ootab uuel nädalal tõehetk

Investorid valmistuvad USA viimaste aastate kõige olulisemateks vahevalimisteks, mille tulemused kujundavad suunda alates osariikide tehisintellektipoliitikast kuni föderaalsete kulutusteni.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks peavad fondijuhid just USA vahevalimisi investorite jaoks tõehetkeks ja milliseid otsuseid nad enne hääletust edasi lükkavad;
- kuidas kommenteerisid Greg Peters ja Jason Granet valimiste mõju tehisintellekti andmekeskustele, võlaturule ja aktsiaturu järgmisele suunale.