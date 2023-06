Tele2 napsas Sõõrumaa tippjuhi endale

Paari aasta eest Urmas Sõõrumaa Forusesse läinud Margus Nõlvak leidis parema pakkumise Tele2 Eestis. Foto: Liis Treimann

Tele2 Eesti uueks juhiks saab Margus Nõlvak, kes seni töötas Urmas Sõõrumaale kuuluva Forus Eesti juhatuse esimehena. Uuel kohal alustab ta 10. juulil.

"Olen viimased 10 aastat saanud juhtida Eesti tugevaid ettevõtteid, kus on väga tugev teenindusfookus. Tele2 Eesti on kolm aastat järjest olnud soovitusindeksi järgi enimsoovitatud telekommunikatsiooni ettevõte Eestis. See on alustuseks väga hea klapp. Parim teenindus saab olla ettevõttes, kus on väärtused paigas ja siia on hea tulla," ütles Nõlvak.