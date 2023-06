Uudised

Analüütik: Eestit ohustab majanduslanguse ebaühtlus

Eesti majanduses on selgelt näha puidutöötlejate raskusi, kuid mõnes piirkonnas on näitavad ettevõtjad ka suurt kasvu. Foto: Liis Treimann

Eestis on oht majanduslanguse ebaühtlaseks jagunemiseks, näitavad statistikaameti esialgsed andmed.

Kui vaadata veebruari kuni aprilli käibe muutust kohalikes omavalitsusüksustes võrreldes 2022. aastaga, võib statistikaameti juhtivanalüütiku Märt Leesmenti sõnul märgata, et piirkonniti on olukord üsna erinev. On omavalitsusi, kus ettevõtted on suutnud käivet kolmandiku (Narva-Jõesuu linnas lausa poole) võrra kasvatada, kuid on ka omavalitsusi, kus registreeritud ettevõtted on kaotanud kolmandiku aasta varasemast käibest.