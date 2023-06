Uudised

Äripäev

21. juuni kell 13:24 Kuula







Raadiohommikus: kuuma suve mõju taimekasvatusele, õlletootmisele ja peokorraldajale

Tanel Nurmaots, Lehe Pruulikoha omanik, räägib hommikuprogrammis, mis toimub käsitööõlle turul. Foto: LIIS TREIMANN

Jaanipühade-eelses Äripäeva raadio hommikuprogrammis räägime ettevõtjatega, kelle käed-jalad on just suvel kõige enam tööd täis – teeme intervjuu taimekasvataja, õlletootja ja sündmuste korraldajaga.

Viimastel aastatel kiiresti käivet kasvatanud Lehe Pruulikoja omanikult ja juhilt Tanel Nurmeotsalt uurime, kuidas on sisendhindade tõus ja tihe konkurents mõjutanud Eesti käsitööõlle turgu.

Kanepi Aiandi tegevjuht Margus Vahtramäelt küsime, kuidas on tänavune müügihooaeg sujunud, kas eestlaste aia- ja rohearmastus on kasvanud ning kuidas on ettevõtte tegevust mõjutanud külm kevad ja praegune põud.

Intervjuu annab ka ettevõtte Rõõmulabor omanik ja juht Tõnu Einasto, kes on kogenud sündmuste korraldaja, õhtujuht ja ka pulmaisa. Uurime temalt, milliseid pidusid eestlased tänavu suvel korraldavad ning kas kiire inflatsiooni ajal on rahakotte koomale tõmmatud või hoopis heldemaks muututud. Küsime kindlasti pulmade kohta – tuleb neid juurde või pigem väheneb eestlaste soov abielluda.

Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanik Jaan Martin Raik annab ülevaate USA aktsiatest, millele analüütikud prognoosivad kõrget lendu.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Birjo Must ja uudistetoimetaja Romet Toomas Tiitsaar.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

11.00–12.00 "Luubi all". Tänases saates on luubi all, kuidas valelikud Soome ärimehed tinistasid ära Eesti Energia Soome ettevõtte, mida tähendab hiljutine Vjatšeslav Leedo kohtuvõit endiste kamraadide üle ja miks endine tööstusfirma juht peab oma taskust pankadele miljoneid eurosid maksma. Saadet juhib Marge Ugezene.

12.00–13.00 "Digitark äri". Saates räägitakse ohtudest ja riskidest digitehnoloogia kasutamisel ning sellest, kuidas tagada ettevõtte andmete turvalisus ja privaatsus.

Saatekülalised on tehnoloogiaettevõtte AccoSuite esindajad Anneli Võsu ja Liisu Lell ning tehnoloogia iduettevõtte Klaus esindajad Andre Tättar ja Reigo Hein. Saadet juhib raamatupidaja.ee ärijuht Mare Timian.

13.00–14.00 "Õppetund". Juunikuu saates on vaatluse all Eesti koolitussektor. Eesti koolitusturu uuringu esmaste tulemuste valguses räägime koolitusturu hetkeolukorrast ja tulevikusuundumustest. Külas on Raul Ennus, Juunika Koolituse juhtivpartner ja Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu juhatuse liige, ning Maarika Haidak, Cleveroni talendispetsialist. Saadet juhib Katre Savi.

15.00–16.00 "Teabevara tund". Saate teema on abielu välismaalasega. Kas üldse peab abielluma, kas vormistada suhe Eestis või välismaal, mis laadi dokumentidega tuleb arvestada, mis see kõik maksma võib minna – kui suhted välisriigist pärit armsa inimesega liiguvad ametliku tasandi poole, siis võib tekkida mitmeid küsimusi.

Küsimusi tuleb juurde, kui sünnivad lapsed ja kui teed peaksid sootuks lahku minema. Saates räägime riigipiire ületavatest peresuhetest õigusliku poole pealt. Stuudios on advokaat Kai Villemson advokaadibüroost RASK, küsib Äripäeva teabevara vanemtoimetaja Heidi Saar. Saade oli eetris tänavu veebruaris.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.