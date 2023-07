Uudised

Raadiohommikus: tööstuse käekäik ja värske tehingu telgitagused

Luminori peaökonomist Lenno Uusküla selgitab raadiohommikus maikuu tööstustoodangu numbreid. Foto: Liis Treimann

Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis pakume kuulajatele intervjuusid kuuma suve, tööstuse käekäigu, inkassoäri ülevõtmise ja rekordkäibe lukku löönud ettevõtte tegemistest.

Esmaspäeval teatas Rootsi börsifirma Intrum, et müüb oma Balti inkassoäri Hans H. Luige Aktiva Finance Groupile. Ettevõtte juht Ülar Maapalu räägib inkassoäri jõudude vahekorrast Eesti turul, millised ümberkorraldused sektorit ees ootavad, aga ka sellest, kuidas ettevõtjate ja eraisikute maksekäitumine pärast sõja eskaleerumist muutunud on.

Ehituskeemia tootja Wolf Group lõi mullu lukku rekordilise käibega aasta ja ostis äsja Pärnumaal tegutseva partneri äritegevuse. Kust ettevõte edasist kasvu otsib ning kuidas näeb praegu välja Wolf Groupi tegevus Ukrainas ja Venemaal, selgitab ettevõtte juhatuse esimees Peeter Tohver.

Kuum ilm on parim müügimees, tõdeb Värska Originaali müügidirektor ja juhatuse liige Rauno Jõgeva. Küsime telefoniintervjuus, kuidas põud ettevõtte müüginumbreid on mõjutanud ja millistel turgudel kanda kinnitatakse.

Statistikaamet avaldab maikuu tööstustoodangu numbrid. Millised mõjurid töötleva tööstuse käekäiku enim mõjutavad, kuidas läheb võrreldes muu Euroopaga ning millises seisus on Eesti olulisimad kaubanduspartnerid, selgitab Luminori peaökonomist Lenno Uusküla.

Hommikuprogrammi toovad kuulajateni Janno Riispapp ja Kristjan Kurg.

10.00–11.00 "Jätkusuutlik ja roheline". Saates kuuleb, millised on elektriautode turul valitsevad jätkusuutlikud trendid ning mis eristab ühte elektriautot teisest olulisel määral. Arutleme autode laadimiskiiruse, sõidumugavuse ja särtsaka kiirenduse üle ning vastame küsimusele, kas olukorras, kus elektriautod saavutavad üha suuremat populaarsust, elektrit nende kõikide laadimiseks ikka jagub?

Saates on külas kaks autoeksperti Hyundai Motor Balticust – ettevõtte juhataja Erkki Ots ja müügijuht Marko Aalik. Saadet juhib Kadrin Kahu.

11.00–12.00 "Investor Toomase tund". Otsesaates on börsitoimetuse ajakirjanikud Jana Saarkoppel, Indrek Mäe, Simo Sepp ja Jaan Martin Raik ning võetakse kokku juunikuu investor Toomase portfellis. Lisaks räägitakse viimastest tehingutest LHVga ja soovist osta Incapi aktsiaid.

Samuti võetakse teemaks börsidel toimuv ning arutatakse, kas tõesti on praegu vaid surnud kassi põrge ja oodata on suurimat langust. Olulise teemana arutlevad börsitoimetuse ajakirjanikud, mida oodata teise kvartali tulemustest ning mida teine poolaasta võiks turgudele tuua. Saadet juhib Jaan Martin Raik.

13.00–14.00 “Cleantech”. Võtame vaatluse alla puidu väärindamise ja puidusektori laiemalt ning selle, kuhu liiguvad pakendid Eestis.

Mida Eestis raiutud puiduga tehakse, mida võiks teha, millised on iduettevõtete lahendused ja kas ministeeriumist saab reeglitega innovatsiooni vedada, räägivad stuudios majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tööstusvaldkonna juht Andri Haran, Raiku kaasasutaja Karl Pärtel ja Äio Techi kaasasutaja Petri-Jaan Lahtvee.

Saadet toetavad Cleantech Estonia ja Sunly AS. Saatejuht on Mart Valner.

15.00–16.00 "Võitjate põlvkonnad". Pereettevõtlusele pühendatud saates on külas vennad Mihkel ja Erik Martin Vetemaa, kes on noore finants sturt-up'i Bilance kaasasutajad. Mihkel on ettevõttes tegevjuhi ning Erik toote- ja tehnoloogiajuhi rollis.

Saates räägime, miks nad otsustasid tehnoloogiaettevõtet arendada just koos, mis funktsioon nende äpis kasutab tehisintellekti ning kas nad on varem mõelnud, et nad on pereettevõte. Saadet juhib Jana Palm.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.