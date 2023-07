Noobel Tartu kohvik pakib koogid kokku ja kolib teise linna

Küüni tänaval GMP Plaza vasakul poolel tegutseb ka kohvik GMP Patisserie. Foto: Kristjan Teedema / Tartu Postimees / Scanpix

Viis aastat Tartu kesklinnas Küüni tänaval toimetanud prantsuse stiilis kohvik GMP Patisserie teavitas hiljuti sotsiaalmeedias oma külastajaid, et sulgeb uksed.

"Väike Pariis Tartu südames," nõnda kirjeldab GMP Patisserie end kodulehel. "Nii kurb uudis," ja "Eiiii," – need on vaid mõned külastajate reaktsioonid sotsiaalmeedias teatele, et ainult järgmise nädala keskpaigani saab Tartus hõrgutavaid ja hoolikalt letti sätitud kooke nautida.