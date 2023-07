Üle 16 miljoni kaasanud Soome robotbussifirma läheb ühes Jaan Tallinna rahaga pankrotti

Tallinki juht: kaubaveod on surve all

Tallinki juht Paavo Nõgene tõdes, et kaubavedude maht on surve all, kuna Eesti eksporditurud on majanduslanguse ootuses või juba languses. Tallinki kaubavedude maht vähenes teises kvartalis võrreldes aastatagusega 22 protsenti.

