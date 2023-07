Uudised

Raadiohommikus: emotsionaalselt investeerimisfestivalist

Investeerimisfestival 2022. Foto: Raul Mee

Äripäeva raadio esmaspäevane hommikuprogramm vahendab muljeid nädalavahetusel maha peetavalt investeerimisfestivalilt. Lisaks teeme juttu kiiruskaameratest ja elektrilistest tarbesõidukitest.

Festivalist teeme kokkuvõtteid ja otsime üldistusi Äripäeva börsitoimetuse ajakirjaniku Jana Saarkoppeliga. Lisaks kuulame nädalavahetusel n-ö otse sündmuskohal valminud intervjuusid. Kellega, seda saabki raadiot kuulates teada.

Eesti esiliiklusjuristi Indrek Sirgiga hekseldame riigi otsust hakata suurematel maanteedel mõõtma sõidukite keskmist kiirust. Uurime Sirgilt, kas selle tarbeks kõigi mööduvate autode üles pildistamine on liigne inimeste privaatsfääri tungimine ning kas säärane riive tõotab üldse liiklusohutust märgatavalt parandada.

Elektriliste tarbesõidukite pruukimise poolest eesrindlik logistikaettevõte DPD Eesti plaanib suurendada särtsukaubikute arvu masinapargis praeguselt 22-lt juba sügiseks 50-le, ent firma tegevjuhi Remo Kirsi meelest peaks riik eeskätt väiksematele ettevõtetele särtsutoitel masinate soetamisel appi tulema. Kirss räägib kõigest stuudios pikemalt.

Hommikuprogrammi teevad Karl-Eduard Salumäe ja Eget Velleste.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Ettevõtlusõpe saab alguse juba üldhariduses ning noori valmistatakse kõrgkoolide jaoks hästi ette. Saates räägimegi ettevõtlusest ja ettevõtlikkusest.

Külas on Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor ettevõtlusmooduli juht Janek Popell. Räägime ka sellest, mis roll on Mainori ettevõtlusõppes meeskonnatööl, missugustele küsimustele saab mooduli sees vastused ning missugune on Mainoris õppija profiil. Toome võrdluse ka ülejäänud Euroopaga ning saame teada, keda ootab koolist tänane tööandja. Teeme üleskutse vilistlastele ja ettevõtjatele ning saame teada ka kolm põhilist märksõna, mis näitavad ühiskonnas tulevikusuunda.

Saadet juhib Tõnu Einasto.

11.00–12.00 "Kuum tool". Sel korral on saade salvestatud Toosikannus investeerimisfestivalil. Räägime kahe kinnisvarainvestori Karolina Siku ja Kadri Koplimäega sellest, mis toimub praegu kinnisvaraturul, ning uurime, milliseid võimalusi nemad praegu näevad. Samuti räägivad Sikk ja Koplimäe enda enda investeerimisteekonna algusest ja annavad nõuandeid, milliseid vigu tasub alustajatel vältida.

13.00–14.00 "Tööstusuudised eetris". Gate Tallinna tööstusparki kerkib peagi uus tehas, mille võtab 20 aastaks rendile Solina gruppi kuuluv maitseainesegude tootja Saue Production. Uue 15 000ruutmeetrise tehase koguinvesteering ulatub üle 20 miljoni euro. Saates on külas Solina grupi juhatuse liige Veiko Soome, kellega võtame investeeringu pulkadeks lahti ja räägime ka üldisest tööstussektori turuolukorrast. Saadet juhib Harro Puusild.

15.00–16.00 "Lavajutud". Saate esimeses pooles kuulete ettekannet tehisarust. Andmeteadlane Indrek Seppo arutleb, kas AI saab olema ettevõtjatele äripartner või hoopiski tulevane ülemus, ja põhjendab, miks AI täielik vältimine ei ole variant. Lisaks räägib ta, kuidas ta tehisaru ise igapäevaselt kasutab.

Saate teises pooles räägib spordibioloog Kristjan Port, mis juhtub inimesega, kui keha ei jõua töö tempole järele. Juttu tuleb nii stressist, väsimusest kui taastumisest. Mõlemad ettekanded on salvestatud tänavu maikuus toimunud Pärnu juhtimiskonverentsil. Modereerisid Meelis Mandel ja Marili Niidumaa.

