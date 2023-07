Uudised

Äripäev

14. juuli kell 8:54







Töötajate arv vähenes ehituses märgatavalt

Vaade linnale. Foto: Andras Kralla

Statistikaameti tööturu kiirstatistika andmetel oli juunis töösuhteid vähem kui eelmise aasta samas kuus. Langusega paistavad silma ehitus ja sellega seotud tegevusalad, kuid on ka sektoreid, kus töösuhete arv on mullusega võrreldes kasvanud.

Tööturu kiirstatistika juuni andmetest on statistikaameti andmeteaduri Kadri Rootalu sõnul näha, et kuigi suvekuudele tavapäraselt on töösuhete arv tõusnud, jääb nii uute kui lõppenud töösuhete arv varasemate aastate tasemest järjest rohkem maha. Mõlemad näitajad olid juunikuus väiksemad kui kahel varasemal aastal. Ka töösuhete üldarv on praegu väiksem kui eelmisel aastal samas kuus. Seejuures on töösuhete arv vähenenud kõigis maakondades.