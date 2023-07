Uudised

Äripäev

17. juuli kell 12:44 Kuula







Raadiohommikus: pankade tulemused, Eesti pankur Prahas ja SüKu

LHV Groupi juht Madis Toomsalu räägib hommikuprogrammis panga poolaasta tulemustest. Foto: Raigo Pajula

Teisipäeva raadiohommikus räägime pikemalt pangandusest.

Oma poolaastatulemused avalikustavad kaks suurt Eestis tegutsevat panka ja nende juhtidelt palume ka tulemustele kommentaare. Ajame juttu LHV Grupi juhatuse esimehe Madis Toomsalu ja SEB Panga juhatuse esimehe Allan Parikuga.

Veel räägime juttu ühe Praha suurima panga KB Banki juhatuse liikme Margus Simsoniga, kes vastutab selle panga IT ja digikanalite eest.

Tartus kütab kirgi SüKu ehitus. Mis Tartus plaanis ja miks paljud tartlased uue arenduse vastu seisavad, räägime Tartu ablinnapea Elo Kiiveliga.

Kuidas ebakindlates majandusoludes müüa on, arutame müügifirma Fontakt partneri Rene Sildveega.

Saadet juhib Hando Sinisalu ja uudiseid toimetab Kristjan Kurg.

Päev jätkub viie saatega.

10.00-11.00 “Jätkusuutlik ja roheline”. Millele pöörata jätkusuutliku kinnisvara arendamise juures tähelepanu? Kuidas valida parimat asukohta ning olla oma arendustega konkurentidest sammu võrra ees? Kas maaküte sobib ka kortermajadele? Mida teeb kinnisvara hind? Kõikidele neile küsimustele vastab seekordse saate külaline, Everaus Kinnisvara asutaja ja tegevjuht Janar Muttik.

2015. aastal loodud Everaus Kinnisvara professionaalne ja pühendunud meeskond juhib ja haldab kinnisvaraarenduse kõiki etappe alates tootearendusest kuni müügini ise. Ettevõtte arendused on pälvinud nii Moodsa kui Kauni kodu tiitleid ja neid on tunnustatud keskkonnasõbraliku tehnoloogia eduka kasutamise eest. Saadet juhib Kadrin Kahu.

11.00-12.00 „Investor Toomase tund“. Teisipäevane investor Toomase tund keskendub ärikinnisvarale. Räägime sellest, kas USA-s üha sügavamalt leviv trend, kus kontorid jäävad tühjaks ning ärikinnisvarafondide tulusus väheneb, jõuab ka Eestisse. Teeme juttu sellest, kui tootlik on investeerida miniladudesse ning kuidas saab seda äri edukalt ajada ka piiri taga. Kaardistame olukorda elukondlikul kinnisvaraturul ning püüame aru saada, millistesse piirkondadesse täna tootlust otsima minna tasub.

Veel tuleb juttu valitsuse maksumuudatuste mõjust kinnisvarasektorile ja –investoritele tervikuna. Stuudios on kinnisvarakoolitaja ja investor Peeter Pärtel. Saadet juhib Indrek Mäe Äripäeva börsitoimetusest.

12.00-13.00 „Nimed müügitahvlil“. Kordussaade. Külas on Lindströmi müügidirektor ja kliendisuhete juht Kristina Niman, kes räägib sellest, kuidas müügiinimesena läbi lüüa.

Niiman jagab enda kogemuse põhjal, kuidas pöörata võimatuna näivad olukorrad enda kasuks ja kuidas naisena müügis tippu jõuda ning karjääri teha. Saates kuuleb palju värvikaid lugusid ja väärt õppetunde. Juttu tuleb ka sellest, kui oluline on sisekõne ja kuidas toime tulla enesepiitsutamisega. Saadet juhib Silver Rooger Dominate Salesist. Saade oli eetris 25. aprillil 2023.

13.00-14.00 „Eetris on turundusuudised“. Kordussaade. “Turunduskommunikatsioon on midagi, mis võimendab ettevõtte ja selle inimeste toimimist ja seda, mis nad juba on. Minu hinnangul on väga halb kommunikatioon, mis üritab ehitada üles midagi, mida ettevõttes tegelikult ei ole,” rääkis sõnumiagentuuri Akkadian partner ja hinnatud kommunikatsiooniekspert Kadri Lainas.

Kommunikatsioon ümbritseb meid kõikjal. See on sõnumites, mis liiguvad ettevõtte sees ja sealt välja. See on artikkel ajalehes, e-kiri nõukogule, klienditoe vastus telefonikõnele, slaidiesitlus koostööpartnerile ja uue strateegia juurutamine töötajatega.

Lainas jagab saates soovitusi, kuidas kommunikeerida keerulisi olukordi nagu näiteks hinnatõus või ootustele alla jäänud käibe- ja kasumitulemused. Lisaks tuleb juttu sellest, kuidas oleks õige reageerida negatiivsele sisule ja kommentaaridele sotsiaalmeedias. Saadet juhib Keit Ausner. Saade oli eetris 25. aprillil 2023.

15.00-16.00 „Kasvupinnas“. Äripäeva teemaveebi Põllumajandus.ee raadiosaade uurib, kuidas on läinud uuel ühendasutusel Maaelu Teadmuskeskusel.

Maaelu Teadmuskeskuse direktor Andre Veskioja annab ülevaate, kuidas tal ühendasutuse käivitamine kulgenud on, kuidas on komplekteeritud meeskond ja millised on veel teemad, mis vajavad lahendamist. Ka selgitab ta seda, milliste projektidega hetkel nende teadurid tegevad on. Saadet juhib Äripäeva teemaveebi Põllumajandus.ee juht Meelika Sander-Sõrmus.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.