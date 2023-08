Uudised

Äripäev

17. august kell 13:54 Kuula







Raadiohommikus: investeeringutest, ilumaailmast ja võrkudest

Elektrilevi juht Mihkel Härm. Foto: Andras Kralla

Äripäeva raadio nädala viimases hommikuprogrammis annavad aru Elektrilevi juht Mihkel Härm, taristuehitaja Sven Pertens TREV-2 Grupist ning erakapitali fondivalitseja BaltCapi juhid Martin Kõdar ja Maido Lillemets.

Mihkel Härm annab ülevaate Elektrilevi investeerimisplaanist, võrgu läbilaskevõimest, aga ka sellest, kuidas on fantoomliitumiste probleem uue seadusega leevenenud.

BaltCapi õigus- ja vastavusosakonna juht Maido Lillemets ja BaltCapi juhtivpartner Martin Kõdar räägivad, milliseid võimalusi toob Eesti investeerimismaastikule finantsinspektsiooni alternatiivfondi valitseja täieulatuslik tegevusluba. Samuti küsime, millised ettevõtmised jahenevas majanduskliimas investoritele atraktiivsed on ja kust kasvu leida.

Taristuehitajate arvates võiks plaanitava automaksu tulud suunata teede-ehitusse ja korrashoidu. Milline seis alarahastuse küüsis vaevlevast sektorist vastu vaatab ja kas tõesti on oht oligopoolse turu tekkimiseks, räägib TREV-2 Grupi juhatuse esimees Sven Pertens.

Äripäeva ajakirjanik Ellen Jõgi sukeldus iluteenindajate maksukuulekuse maailma ja räägib täpsemalt, mis kulisside taga toimub.

Hommikuprogrammi toovad kuulajateni Janno Riispap ja Laura Saks.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Saates kuulete rahvusvahelise äri konverentsi Triljon esinejate mõtteid selle kohta, mida tuleb arvestada uutele turgudele laienemisel.

Rödl & Partneri advokaadibüroo juht Alice Salumets räägib sellest, milliseid juriidilisi nüansse tuleb silmas pidada Ukrainas ja Saudi- Araabias äri tegemisel.

EASi ja Kredexi ühendasutuse ekspordiosakonna juht Eva- Kristina Ponomarjov räägib sellest, miks just Vietnam on lähitulevikus prioriteetsete sihtturgude hulgas, ja tutvustab uusi võimalusi, mida EAS eksportivatele firmadele pakub.

EASi nõunik Saksamaal Tiina Kivikas annab nõu, mida teha Saksa riigilt toetuse saamiseks, ja Suurbritannia ekspordinõunik Heiki Andres Pant jagab mõtteid, millistel ettevõtetel võiks Briti turul olla läbilööki.

Saadet juhib Hando Sinisalu

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Kuumi teemasid äri- ja ühiskonnaelus käsitlevad seekord Äripäeva ajakirjanikud Laura Saks, Karl-Eduard Salumäe ja Neeme Korv.

Vaatluse alla tulevad nädala sündmustes esile kerkinud majandusliku ja poliitilise võimu keerdsõlmed; räägime ka üllatustest riigi rahakotis, kauplemisplatvormil Change toimuvast, koroonajärgsest plahvatusest meelelahutusäris ning selgitame turgudel aset leidvat nähtust, mida võiks nimetada agressiivseks Tesla-mimikriks.

13.00–14.00 "Edukad naised". Saatesarjas räägivad oma loo tippu jõudnud naised. Piilume nende edu kardinate taha: mis on toonud neile edu, milliseid otsuseid ja ohverdusi nad tegid.

Kuna septembri algul ilmub Äripäevas rikaste TOP, kordame värske edetabeli ilmumise eel intervjuud aastaid edetabelisse kuulunud ettevõtja Reet Roosiga, kus ta räägib rikkaks saamisest, poliitikas osalemisest ning hilises eas laste saamisest. Kuuleme tema põhimõtetest, juhtimisnippidest ja tähtsamatest õppetundidest.

Saade on salvestatud 2020. aasta detsembris, saatejuht on Katariina Krjutškova.

15.00–16.00 "Hea nägemise kool". Lapse nägemismeel hakkab arenema juba emaüsas ning jätkab arenemist kogu lapseea vältel. Seetõttu on eriti oluline teada eelkooliealise lapse nägemise arengu olulisi teetähiseid, nägemist teadlikult toetada ning osata varakult ära tunda, kui tekkinud on mingid probleemid.

Saates selgitavad Pere Optika juhatuse esimees Jaan Põrk, optometrist Laura Tõnov ning Essilori tootespetsialist Margo Tinno, milliseid hilisemaid nägemisprobleeme võib tuua kaasa see, kui lapseea müoopia ehk lühinägevus jääb korrigeerimata, ning kas müüdil, et prillide kandmine muudab lapse silmalihased laisaks, on tõepõhi all või mitte.

Saatejuht on virtuaalkliinik.ee ärijuht Tuuli Seinberg

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.