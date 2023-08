Auto|Piloot. Kas Bentley maastur-limusiinis on mõnusam juhi- või tagaiste?

Mihkel Nestor: mõõn tööturul tuleb liiga pikk, et koondamata läbi saada

Majanduses on pikalt valitsenud vastuolu, kus SKP langeb, ent tööhõive on kõrge ja palgad aina tõusevad. Kahjuks ei saa see lõputut kestma jääda ja ilmselt on sügisel oodata korrektuuri, kirjutab SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor.

