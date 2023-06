Artikkel

Austrias Tirooli piirkonnas Glemmi orus avanes vaat selline vaade. Aga ega põhjalikult uuendatud Porsche Cayenne kah sugugi paha ole! Foto: Porsche

Auto|Piloot. Porsche Cayenne on jätkuvalt vahelduvate olude äss

Porsche menumudel Cayenne võeti pulkadeks ning pandi uutest-parematest tükkidest kokku tagasi. Tulemus sai ühekorraga nii meeldivalt tuttav kui üllatavalt erinev.

Vaade kipub Panorama Almis halvavalt mõjuma. Austrias Tirooli piirkonnas Glemmi orus asuvas söögikohas on nii Kõrg-Tauern kui Kitzbüheli Alpid otsekui peopesal. Neid imetledes suurt muud pähe ei mahu.

Ent ehkki vaate vastu ei saa miski, siis ega teekond sinna kah paha ole. Salzburgi poolt kulgev kurviline mägitee – ülesse kaks sõidurida, alla üks – muutub eriti vahvaks siis, kui sinust täie suhinaga mööda põrutanud hallile Volkswagen ID.4-le viisaka vahega tuulde võtta ning niimoodi selle juhi ilmselget kanditundmist ekspluateerida. Puht hüpoteetiline olukord, mõistagi …

Sama hüpoteetiliselt võib säärane paarissõit saada enneaegse lõpu, sest pöörata tuleb kitsukesele kruusaserpentiinile. See on ka tavakõrge autoga läbitav, aga maasturiga sujub see palju stressivabamalt.

Ahhetamine algab siit. Niipea kui end puude vahelt kõrgemale keerutada, hakkavad avanema maalilised pildid. Nõjatu tahapoole ja jälgi, kuidas tuuleklaas muutub justnagu lõuendiks.

Foto: Porsche

Porsche Cayenne sobib selliste vaheldusrikaste oludega sõitude nautimiseks võrratult, kuna evib tõsimaasturlikke omadusi, aga tunneb end hoogsamalt kurvitades veelgi kodusemalt. "Cayenne on oma klassi kõige sportlikum auto," toonitab Porsche tajutava uhkusega. Ja ega nad ju valeta.

Seega oli Porschest vägagi arukas lasta rahvusvahelisel meedial põhjalikult uuendatud Cayenne'iga nimetet paika sõita. Eestit esindaski väljaannetest Äripäev.

Auto nagu tordidieet

Sellest on nüüdseks möödas üle 20 aasta, mil autoajakirjadesse hakkasid jõudma fotod seninägematult vaoshoitud kerekaldumisega kurve võtvast džiibist – esimese põlve Porsche Cayenne'ist. Tõik, et 911 mark valmistab kõrget ja rasket mooduautot, võis toona mitte meeldida või veelgi vähem meeldida. Puriste ei rahuldanud ka selgitus, et see on äriliselt hädatarvilik patt.