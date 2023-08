Uudised

Raadiohommikus: Nvidia ralli, kliimaeesmärgid ja pensionisamba lammutamine

Eesti Panga majandusuuringute allosakonna juhataja Tairi Rõõm räägib, kes pensionisamba välja võtsid ja mis neist edasi saab. Foto: Andras Kralla

Teisipäevases hommikuprogrammis vaatame otsa Nvidia eelmise nädala tulemustele ning räägime laiemalt ka aktsiaturgude tervisest, kaardistades võimalikke ostu- ja müügimomente. Neid teemasid tuleb kommenteerima Nvidia aktsionär ja Swedbanki investeeringute strateeg Tarmo Tanilas.

Arutleme selle üle, mis on toimunud pensioni teise samba vabaks laskmise järel. Eesti Pank on valmis saanud uuringuga, milles tõdetakse, et sambast lahkusid eelkõige väheste säästudega kogujad. Mis saab neist edasi, kui palju neid on ning kui suur on oht, et tulevikus peab ülejäänud ühiskond ikkagi lahkujatele pensioni maksma, selgitab Eesti Panga majandusuuringute allosakonna juhataja Tairi Rõõm.