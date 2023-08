Stark Logistics avalikule istungile ei tule: oleme kõik ära rääkinud

Peaministri abikaasa Arvo Hallik: müün kõik aktsiad ja taandun

Seoses tekkinud meediakajastusega mõistan, et minu äritegevus, osalus ja töö ettevõttes Stark Logistics, mis on teinud transpordivedusid Eestist Venemaale meie kliendi AS Metaprint heaks, on tekitanud küsimusi, mis vastustest sõltumata mõjutavad minu abikaasa tööd, teatas Kaja Kallase abikaasa Arvo Hallik.