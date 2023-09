Olukord sõjas: rindele jõuavad järjest vähem ettevalmistatud Vene sõdurid

Ukrainlaste sõjaväeõppus Bahmuti lähedal. Foto: Reuters/Stringer/Scanpix

Kaitseliidu peastaabi ülema kolonel Eero Rebo sõnul on ukrainlaste tegevus sõjajoonel ja droonirünnakud Vene sõjaliste objektideni viinud selleni, et Putini armee asenduseks rindele tulevad sõdurid on edaspidi järjest vähem ette valmistatud ja järjest kiiremini süsteemist läbi lastud.

Kaitseministeeriumis toimunud pressikonverentsil ütles Rebo, et sõjalises plaanis toimuvad peamised sündmused Zaporižžja piirkonnas. Ukrainlased jätkavad oma pealetungi. Hea uudis on tema sõnul see, et Ukraina väed on läbi murdnud n-ö Surovikini liinist. Halb uudis on see, et need on peamiselt jalaväelased. Nüüd suurendavad nad läbimurde kohta ja loovad läbimurde jätkumiseks eeldusi.