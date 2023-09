Eile läbi otsitud firma avab venelastele Eestis firmasid ja pangakontosid

Roseni 13 maja äripindadel on firmadele viitavaid märke vähe, kuid lifti põrandat kattev vaip viitab rahvusvahelistele teenustele, mida on majas pakkunud ettevõte Prifinance. Foto: Liis Treimann

Politsei otsis eile Tallinnas Roseni tänaval Äripäevale teadaolevalt läbi ettevõtete registreerimist ja äriteenuseid pakkuva ettevõtte Prifinance Estonia kontori.

Politsei läbiotsimine toimus Tallinnas aadressil Roseni 13 ja seal tegutseb teiste seas Prifinance Estonia, kes on Äripäevale teadaolevalt just see ettevõte, keda kahtlustab prokuratuur sanktsioonide rikkumises.