Raadiohommikus: kliimast, tootmisest ja sõjast

ABB Balti riikide ärijuht Jukka Patrikainen räägib neljapäeval raadiohommikus grupi tulemustest. Foto: Raul Mee

Äripäeva raadio neljapäevases hommikuprogrammis räägime tootmisettevõtte plaanidest, kliimapoliitika mõjudest ettevõtlusele ja uurime, kuidas Lähis-Ida sõda pani piduri iduettevõtte Iisraeli laienemise plaanile.

ABB Grupp on globaalselt näitamas häid majandustulemusi ja hommikuprogrammis küsime ettevõtte Balti riikide ärijuhi Jukka Patrikaineni käest, kas sarnane edu on ABB-l ette näidata ka Eestis. Uurime, millised on ettevõtte lähiaja plaanid, samuti räägime Patrikaineniga füüsikaõpetajate haridusprogrammi „Lae end“ näitel inseneride vajadusest tootmisettevõttes.

Cambridge'i Ülikooli kliimapoliitika uurimisgrupi juht ja õppejõud Annela Anger-Kraaviga räägime kliimakriisi mõjust majandusele. Küsime neljapäeval Elektrilevi konverentsil esinevalt õppejõult, millised on teaduslikud vastused murelikele küsimistele, mis puudutavad kliimakriisi ja majanduskasvu ühildamatust.

Spordivaldkonnas tegutsev iduettevõte Scorestars laienes hiljuti Iisraeli, ent sõja tõttu jäid tegevused seal mõistagi pausile. Hommikuprogrammis küsime iduettevõtte asutajalt Marek Kesküllilt, mis teda Iisraeli turule tõmbas ning mis saab edasi.

Lisaks räägime hommikul logistikast ja selle arendamisest iduettevõtte MyDello asutaja Joel Timmiga.

Hommikuprogrammi veavad Lauri Leet ja Kristjan Kurg.

Saatepäev jätkub viie saatega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Saates on külas riigi infosüsteemi ameti (RIA) küberturvalisuse keskuse analüütik Kaisa Vooremäe. Räägime sellest, millised on väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete probleemid küberturvalisuse tagamisel, enamlevinud küberohud ja -skeemid, millega Eesti ettevõtted võivad kokku puutuda, ja mis on peamised ja kõige lihtsamad asjad, mida küberturvalisuse parandamiseks saab ära teha.

Saadet juhib Hando Sinisalu.

11.00–12.00 "Luubi all". Saates arutlevad Äripäeva uurivad ajakirjanikud Kristel Härma, Koit Brinkmann, Eliisa Matsalu ja Marge Ugezene selle üle, kellele riigikogu liikmetest meeldib enim maksumaksjate raha laristada ehk kelle kütusekulud on arusaamatult suured, mis juhtus tippude sekka kuulunud idufirmaga Eurora ja kuidas tüli vennaga militaarmiljonäri elu keeruliseks teeb. Saadet juhib Marge Ugezene.

12.00–13.00 "Digitark äri". Saates räägitakse sellest, kuidas erivajadustega inimesed igapäevaselt tehnoloogiat kasutavad ja mida tähendab praktikas ligipääsetavuse tagamine ettevõttes. Selgitatakse lähemalt, kuidas toimib ligipääsetavus panganduses ning kellele ja milliseid kohustusi seab toodete ja teenuste ligipääsetavuse seadus. Ligipääsetavus on hädavajalik erivajadustega inimestele, aga see on vajalik ka paljudele teistele, näiteks kroonilistele haigetele, ajutise vigastusega inimestele, lastele ja eakatele.

Saatekülalised on ajakirjanik ja ligipääsetavuse konsultant Jakob Rosin ning LHV jaepanganduse juht Annika Goroško. Saadet juhib raamatupidaja.ee ärijuht Mare Timian.

13.00–14.00 "Õppetund". Oktoobrikuu saates räägime roheidu istutamisest ja kasvatamisest ehk jätkusuutliku tuleviku jaoks vajalikest roheoskustest. Saatekülalisteks on Swedbank Eesti jätkusuutlikkuse valdkonnajuht Maris Riim, Kutsekoja oskuste registri toimetaja Helin Kask ja koolitaja Mayri Tiido. Saatejuht on Katre Savi.

15.00–16.00 "Teabevara tund". Oktoobri esimeses saates arutlevad maksuteabevara koostööpartneri KPMG maksuvaldkonna juht Joel Zernask ja maksunõustaja Einar Rosin riigi praeguste maksuplaanide üle ja annavad oma hinnangu, milline muudatus on mõttekas ja millise võiks hoopis kõrvale lükata. Küsib Äripäeva teabevara juht Heidi Saar.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.