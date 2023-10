Eesti tööstusfirma leidis Skandinaaviast kasvusektorid

Kestlikkusaruandlust tehes ei pea ettevõtjad nahast välja pugema

Kestlikkuse direktiiviga seotud aruandluskohustuse ees pole põhjust hirmu tunda, rääkisid saates "Äripäeva juhtimiskool" ESG-eksperdid. Nende sõnul ei aeta üleminekuajal rangust ülearu taga ning seni, kuni andmete kättesaadavus on veel ebaühtlane, on täiesti vastuvõetav, et aru antakse sellises mahus, nagu võimalik.

Kestlikkuse direktiiviga seotud aruandluskohustuse ees pole põhjust hirmu tunda, rääkisid saates "Äripäeva juhtimiskool" ESG-eksperdid. Nende sõnul ei aeta üleminekuajal rangust ülearu taga ning seni, kuni andmete kättesaadavus on veel ebaühtlane, on täiesti vastuvõetav, et aru antakse sellises mahus, nagu võimalik.