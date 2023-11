Nädala lood: ettevõtjad tegid hädas äride ja kriisijutuga lõpparve

“Mul on emotsionaalselt äärmiselt raske leppida olukorraga, et vaatamata kogu meeskonna pühendumisele ja pingutusele ei ole tänases majanduskeskkonnas võimalik üle 30aastase kogemusega ettevõttel tööd saada,” rääkis Eviko ASi endine juht ja osanik Kaimo Sepp. Ta ütles, et kui ettevõte läks saneerimisele, oli väga raske töid saada. Foto: Andras Kralla