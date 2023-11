Uudised

Raadiohommikus: suur skandaal tehisintellekti teerajaja ümber

Hommikuprogrammis aitab tehisintellekti teerajaja Sam Altmani (pildil) vallandamisega seotud skandaali lahata tehnikaajakirjanik Henrik Roonemaa. Foto: AP/Scanpix

Äripäeva raadio hommikuprogrammis lahkame Sam Altmani vallandamise ümber puhkenud skandaali. Lisaks vestleme endale välisturgudel teed rajavate ettevõtjatega.

OpenAI eestvedaja Sam Altman sai nädalavahetusel kinga ning see otsus on viinud ettevõttes suuremat sorti mässuni. Avalikus kirjas nõuab lõviosa töötajaist Altmani ennistamist, kuid ettevõtte eksjuht on leidnud endale juba uue leivaisa tehnikahiiu Microsoft juures. Arutleme tehnikaajakirjanik Henrik Roonemaaga loo laiemaid mõjusid.

Stuudios on külas ka militaartehnoloogia ettevõtte SensusQ asutaja ja tegevjuht Marko Kaseleht. SensusQ, mille tarkvara lubab efektiivistada kaitsejõudude luuretegevust, laieneb neil päevil Inglismaale. Arutleme Kaselehega ettevõtte tuleviku üle ning arutleme ka, kuidas vajakajäämised luures võivad päädida selliste sündmustega nagu Hamasi ootamatu terrorirünnak Iisraeli pihta.

Vestleme ka Katre Kõvaskiga, kes on YOOKi tegevjuhina avamas Türil kaerajoogitehast. Laia juhtimiskogemusega Kõvask räägib nii praeguse ettevõtmise tagamaadest kui ka majandusest ja toidutööstusest laiemalt.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Indrek Lepik ja uudistetoimetaja Eget Velleste.

10.00–11.00 „Sisuturundussaade“. Uue sisuturunduse saatesarja "Investeerimisideede univesrum" avasaates teeme juttu kosmosest.

Räägime sellest, kas kosmoses on võimalik raha teenida, millised on Eesti ettevõtete võimalused kosmoses äri teha, kas kosmosesõda on reaalne, ja otsime vastust küsimusele, miks üldse kosmose uurimise peale raha kulutada, kui Maa peal on palju põletavamaid probleeme.

Stuudios on kosmoseprofessor Mart Noorma, investor Raivo Hein, KMPG Estonia nõustamisteenuste juht Hanno Lindpere ja saatejuht Hando Sinisalu.

11.00–12.00 „Investor Toomase tund“. Saate teema on esmaspäeval ametlikult börsiplaanidest teavitanud Infortari IPO. Uurime, millal saabuvad veelgi täpsemad detailid ning testime olemasoleva info põhjal tekkinud hüpoteese nii aktsia hinna, aga ka emissiooni mahu kohta.

Samuti teeme juttu sellest, kuidas ühe IPO ettevalmistamine käib ning kellele Infortar oma aktsiapakkumise suunab. Stuudios on Infortari juhatuse liige Ain Hanschmidt.

Saadet juhib Indrek Mäe Äripäeva börsitoimetusest.

13.00–14.00 „Cleantech“. Rohetehnoloogiate valdkonnale pühendatud saatesarja värskes saates räägime mikromobiilsusest. Külas on Kõu Mobility strateegiajuht ja Auve Techi juhatuse liige Johannes Mossov. Saadet juhib Mart Valner.

15.00–16.00 „Võitjate põlvkonnad“. Pereettevõtlusele keskenduvas saates on külas kolleegid, abikaasad ja lapsevanemad Liisu ja Robert Miller. Räägime abikaasaga ühes ettevõttes töötamise võludest, rollide lahus hoidmisest kodus ja tööl ning prioriteetide seadmisest. Lisaks arutame, mis on pereettevõttes kahe generatsiooni edukalt koos töötamise valem ja miks võiksid noored mõelda koos vanemate, äia ja ämmaga töötamisele. Saadet juhib Jana Palm.

