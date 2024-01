Venemaale tarnitakse endiselt Eesti tooteid

„Äripäev eetris“: kustutatud firmade juhid vaadaku endale otsa

Tänavu on äriregistrist kustutatud üle 3000 ettevõtte, kel on esitamata majandusaasta aruanne. Äripäeva ajakirjanikud tõdesid, et neil ettevõtetel on põhjust tunda piinlikkust.

