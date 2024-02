Transpordifirmad räägivad pankrottidest. “Siin Eesti hävib, seda on valus vaadata.”

Foto on illustratiivne. Valgevenelastest autojuhid on Leetu ja Lätti oodatud, aga Eestisse mitte. See on viinud olukorrani, kus varem otse Eesti firma all töötanud inimesed vormistatakse nüüd näiteks Leedus tööle ja tuuakse siia tagasi renditööjõuna. Kõik tööjõumaksud lähevad seega teise riiki. Foto: Andras Kralla

Paljud transpordifirmad on end kinni pannud, paljud raskustes, ning omavahel räägitakse, et kes aasta alguses ära ei lõpetanud, see lõpetab poole aasta pärast.

Sedavõrd mornid sõnad kõlasid möödunud nädalal autovedajate aastakonverentsil. Pessimistlikult kõlas ka Swedbanki ökonomisti Tõnu Mertsina statistikal põhinev ettekanne. „Transpordisektori jaoks on pilt vilets,“ ütles ta.

Kui majanduse olukord on kehv, on ka vedada vähem, selgitas Mertsina. Kui vaadata, kuidas on Eesti seis võrreldes teiste riikidega, siis on meil isegi terve maailma võrdluses läinud üllatavalt halvasti, tõdes ta.

Veonduse ja laonduse valdkonnas oli jaanuaris 971 maksuvõlgadega ettevõtet, eelmise aasta jaanuars oli neid 615. Halb krediidihinnnang oli jaanuaris 11,6 protsendil valdkonna firmadest, mullu samal ajal 7,9 protsendil. Allikas: Äripäeva Infopank

Kaubavedusid mõjutab väga palju see, kuidas töötleval tööstusel läheb, ning tööstus on Eestis olnud tugevas languses juba ülemöödunud aastast. Puidutööstus on languses, keemiatööstus on languses – see langus on laiapõhjaline, kirjeldas Mertsina.