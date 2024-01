Logistikasektori juhid: peaksime hoopis ise riigile appi minema

Logistikasektori juhid arutlesid novembri lõpus toimunud Logistika Aastakonverentsil selle üle, kuidas rohepööre sektorit mõjutab ning mida riik saab teha, et sektori konkurentsivõime säiliks.

Valdkonna areng tuleb vaid era- ja avaliku sektori koostöös ning enne kui uusi makse määrama hakata võiks vanade kogumisega tegeleda, tõdesid logistikavaldkonna juhid.

Smarten Logistics tegevjuht Mart Paves tõdes, et kui küsida, kuidas riik ettevõtjaid aidata saab, siis tema silmis peaksid ettevõtjad hoopis riigile appi minema. „Avaliku- ja erasektori vahel võiks ja peaks olema rohkem koostööd. Meil on Kaitseväega hea koostöökogemus: esimesed aastad oli selline, et nemad tegid tellimuse ja meie täitsime. Kui me aga ühe laua taha saime ja päriselt omavahel rääkisime, suutsime tegelikult kogu protsessi hoopis efektiivsemaks ja targemaks muuta. Nende kahe sektori vahel on dialoogi vaja, see on kasulik mõlemale osapoolele,“ tõdes Paves.