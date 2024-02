Tippsport õpetab ka kaotama, edu algab põhiväärtuste paikapanekust

Neljal olümpial osalenud tippsõudja Kaspar Taimsoo on spordi vahetanud IT-karjääri vastu, kuid spordimeeskonna juhtimise oskusi ja sellest saadud õppetunde on tema sõnul võimalik väga hästi ärijuhtimisse integreerida. Foto: Raul Mee

Meeskonna võlu on see kaos, mis on iga inimese sees, lõpptulemuse edu tagab koostöö selles protsessis, rääkis 24. Gaselli Kongressi lavalt tippsõudja Kaspar Taimsoo.

Spordivõistkonna juhtimises on tippsõudmises maailma ja Euroopa tipus võistelnud Taimsoo sõnul hea paralleele tuua inimeste juhtimisega organisatsioonis. Mida rohkem on tiimis inimesi, seda olulisemaks muutub tema sõnul iga tiimiliikme roll ning juht peab hoomama tervikpilti, et kõik inimressursid oleks optimaalselt juhitud. Juht peab tema sõnul tagama, et meeskond oleks ühel lainel.