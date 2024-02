Artikkel

Raadiohommikus: aktsiatega rikkaks saamisest ja kinnisvarast

Nasdaq Tallinna kommunikatsioonijuht Ott Raidla räägib hommikuprogrammis, mida aktsiaturgudel riske hallates silmas pidada. Foto: Andras Kralla/Äripäev

Äripäeva raadio reedene hommikuprogramm keskendub sellele, kuidas börsil rikkaks saada. Külla on tulemas Nasdaq Tallinna kommunikatsioonijuht Ott Raidla ning ajakirja Investor vastutav toimetaja Anu Lill, kes räägivad ahjusooja raamatu ning oma kogemuse ainetel, kuidas ikkagi aktsiaturgudel endale tootlus garanteerida ning mida riske hallates silmas pidada.

Hommikuprogrammi jooksul kaardistame ka mitu Tallinna börsil noteeritud firmat, mis on äsja avaldanud või avaldamas oma värsked majandustulemused. Stuudios on Ekspress Grupi juht Mari-Liis Rüütsalu, et piiluda sisse meediasektori pakutavatesse võimalustesse. Samuti astub saatest läbi ka Baltic Horizon Fundi juht Tarmo Karotam, et kommenteerida, kuidas läheb kalli laenuraha ajastul kinnisvaraäris.

Lisaks pakume kuulamiseks LHV finantsplaani esitlemisel salvestatud intervjuud LHV Groupi juhataja Madis Toomsaluga, kellelt uurisime, kas ja kuhu nõrgem kasumiprognoos LHV aktsia kukutab. Makromajanduslikke trende, milles kõik Tallinna börsi ettevõtted toimetavad, aitab kaardistada LHV makroanalüütik Triinu Tapver.

Hommikuprogrammi veavad Eget Velleste ja Indrek Mäe.

Päev jätkub viie saatega.

11.00–12.00 „Äripäev eetris“. Nädalat kokku võtvas otsesaates räägitakse erastamisele minevatest riigiettevõtetest, välisluureameti värskes aastaraamatus sisalduvatest sõnumitest, Nortali juhile Priit Alamäele ja seeläbi Eesti 200-le südamelähedase personaalse riigi ümber puhkenud skandaalist ning teistestki mõjukatest uudistest. Stuudios on ajakirjanikud Polina Volkova, Pille Ivask ja Karl-Eduard Salumäe.

12.00–13.00 „Kullafond“. Kordame tunamullu eetris olnud ning tollal ka Äripäeva aasta parimaks saateks valitud „Autojuttude“ episoodi. Saates oli külas Auto 100 juhatuse liige Jussi Pärnpuu, kes meenutas automüügi eripärasid metsikutel 1990ndatel.

1990ndate alguspooles juhtis filoloogi haridusega noor pereisa Pärnpuu tollast Audi keskust. Käis öösiti koos müügijuhiga Muuga sadamas ise autodel vastas, jooksis tollipunktis putkade vahet ja andis meelehead ning kihutas talvisel teel suverehvidel ja kindlustuseta masinaga bandiitidel eest ära. 15 aastat hiljem avas aktsiaselts Auto 100 Lamborghini ametliku esinduse.

Saates räägib Pärnpuu ka sellest, mis on Eesti autoostja eripära ning miks Porsche bränd sellega väga hästi kokku klapib. Aga ka sellest, et väiksematesse autodesse ei maksa üleolevalt suhtuda ja miks uus auto muutub aina kättesaamatumaks. Saadet juhib Karl-Eduard Salumäe.

13.00–14.00 „Digiturunduse praktikum“. Saates räägivad Adacti asutaja ja juht Kalev Kärpuk ja saatejuht Priit Kallas Dreamgrow’st mängustamisest ning sellest, kuidas see aitab ettevõtetel kliente rohkem endaga siduda.

Saates arutatakse, kuidas mängustamist kasutada, millistele ettevõtetele see sobib ning ka seda, mis võiksid mängustamise kampaania eesmärgid olla.

Räägitakse ka sellest, kui keeruliselt võiks ühe mängu üles ehitada, et kliendid ära ei kaoks, millised võiksid olla võiduvõimalused ning mida anda preemiaks mängus osalejatele. Samuti sellest, kuidas mängustamisega lojaalsust kasvatada ning lojaalsuspunkte jagada.

15.00–16.00 „Fookuses: Euroopa majandus“. Saates on külas Euroopa Parlamendi liige, ekspeaminister Andrus Ansip. Uurime, kas Ansip kavatseb tänavustel eurovalimistel kaasa lüüa ja seda, miks on ses osas tekkinud veelahe koduerakonna Reformierakonna juhi, peaminister Kaja Kallasega. Juttu tuleb ka Euroopa poliitikast laiemalt ning eri parteide võimalustest eelolevatel valimistel. Vaatleme Euroopa digitaalse identiteedi arenguid, kiibitööstuse seisu ja teisi teemasid, mis on olnud europarlamendi lõpetava koosseisu töölaual. Toome selgust, mida endine Euroopa Komisjoni digivolinik Ansip arvab Eestis hoogustunud debatist personaalse riigi küsimuses. Saatejuht on Neeme Korv.

17.00–18.00 „Äripäeva arvamusliider“. Suur raha ja suured ohud on selle nädala saate fookuses. Saatejuht Indrek Lepik küsib poliitikavaatleja Erik Moora käest, mida mõtleb ettevõtja, kui annab erakonnale raha, ja mida partei talle seejärel võlgneb. Eesti Panga ökonomisti Kaspar Ojaga otsime kinnitust Kaja Kallase hüpoteesile, et me vingume end vaeseks. Ning Indrek sõitis ka Tartusse, kus politseikapten Maarja Punak avaldas talle, kuidas välisluure aastaraamatu “kahtlusaluste nimekirja” kuuluva TikToki lobistid teda veenmas käisid.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.