Uudised

Äripäev

20. veebruar kell 13:48







Rosimannus ostis osaluse kiirabifirmas

Karell Kiirabi sai uue omaniku. Foto: BaltCap

BaltCapi juhitava BaltCap Growth Fundile kuuluv Pihlakodu AS müüs kiirabiteenust pakkuva Karell Kiirabi.

Kiirabifirma uueks omanikuks on Äripäeva Infopanga andmeil Meditsiiniteenused OÜ, mis on loodud veidi enam kui paar nädalat tagasi. Selle firma omanikud on Martin Kukk, Rain Rosimannus, Jako Laanemägi ja Rene Ilves.