Uudised

Äripäev

27. veebruar kell 15:36 Kuula







Raadiohommikus: ambitsioonikas laieneja, noorim riigikogu liige ja kiibihullus

Foto: Raul Mee

Hommikuprogrammi külaline on energiaettevõtte Gren Eesti äride juht Margo Külaots. Ettevõte allkirjastas lepingu Rīgas Enerģija omandamiseks, millega laiendab tegevust Läti pealinnas.

Ka Eestis on mitmes linnas tehtud investeeringuid ja otsitakse uusi lahendusi nii kaugkütte kui -jahutuse vallas. Kas keskkonnamõju vähendades saab ometi pakkuda soodsama hinnaga kütet ja mil moel see tarbijani jõuab, Külaotsalt küsimegi. Uurime sedagi, millised on ettevõtte edasised laienemisplaanid.

Peagi saab riigikogu mullu valitud koosseisul esimene tööaasta täis. Kutsusime stuudiosse noorima riigikogu liikme, Hanah Lahe Reformierakonnast ja uurime, kas töörõõm ja sära silmis on endiselt alles? Küsime, kas Eestis on parlamentaarne kriis, miks ei pääsenud värsked jõud erakonna juhatusse ja kas õigus on Kajal või Andrusel?

Tallinna Sadama värskeid tulemusi kommenteerib otse-eetris börsifirma juht Valdo Kalm. Räägime globaalsetest arengutest turul, ettevõtte tänavustest plaanidest ja küsime, millal võiks järgmine osa sellest börsile jõuda.

Kiibitootja Nvidia aktsia ralli on olnud märkimisväärne globaalse tähendusega sündmus. Selle kihte aitab lahti harutada börsitoimetuse ajakirjanik Diana Tiidema.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Neeme Korv ja uudistetoimetaja Laura Saks.

Saatepäev jätkub kolme saatega:

11.00–12.00 “Kasvukursil”. Räägime töölepingu erakorralisest ülesütlemisest töötaja poolt. Täpsemalt sellest, mida peab tööandja tegema, kui töötaja otsustab päevapealt töölepingu üles öelda, millal on töötajal selleks õigus ja kuidas taolisi olukordi ennetada.

Räägime levinumatest töölepingu erakorralise ülesütlemise põhjustest ning sellest, kuidas end töökiusu eest kaitsta ja seda ka töövaidluskomisjonis tõendada.

Jutuks tuleb ka see, kui suured kaebajad on eestlased, kas filmimine ja vestluste salvestamine on töökeskkonnas lubatud ja mida teha, kui tööandja hilineb palga maksmisega.

Külas on tööinspektsiooni töövaidluskomisjoni juhataja Greete Peetersmann, Grant Thornton Balticu õigusnõustaja Merli Kesküla ja Grant Thornton Balticu personalijuht Marge Litvinova. Saadet juhib Gregor Alaküla.

13.00–14.00 “Energiatund”. Saate teema on roheelekter, selle tarbimine, tarbimise valmisolek ja võimalused. Räägime lahti, kuidas energiamüüja garanteerib, et pakutav roheline elekter on tõepoolest toodetud taastuvatest energiaallikatest, ning milline on meie tarbija valmisolek keskkonnasõbralikumat, ent kallimat elektrit osta.

Saates on külas energiatootja Elektrum Eesti juhatuse liige Andrus Liivand ning elektri äritarbijat esindav Ülemiste City rohevaldkonna juht Mati Fjodorov. Saatejuht on Lauri Leet.

15.00–16.00 “Äripäeva fookuses”. Viimased poolteist aastat on kasvanud inimeste hulk, kes vajavad ülelaenamise tõttu võlanõustamist. Nõustaja hinnangul ei kasuta tänased võlgnikud raha uute telefonide või telerite ostmiseks, vaid kiirlaenudega ollakse sunnitud katma igapäevaseid kulutusi.

Järjest enam satub inimesi võlarattasse ka koondamiste tõttu.

Sellest, milles vajavad inimesed enim rahaasjades nõustamist, ning vastutustundlikust laenamisest räägime Pärnumaa võlanõustaja Anna-Liisa Arukasega ning Harju maakohtu kohtuniku Kai Härmandiga.

Saatejuht on Eget Velleste.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.