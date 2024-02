Uudised

Äripäev

28. veebruar kell 16:03 Kuula







Raadiohommikus: kuidas päästa Slava Ukraini mutta langenud maine?

Kuidas plaanib päästa Slava Ukraini juht Anu Viltrop organisatsiooni mutta langenud maine? Sellest saab kuulda Äripäeva hommikuprogrammis. Foto: Liis Treimann

Neljapäevases Äripäeva raadio hommikuprogrammis uurime, kuidas on õnnestunud MTÜ Slava Ukraini uuel juhil annetajate usalduse taastamine. Lisaks tuleb juttu autode müügist ja kodulaenudest.

Ukrainale annetusi koguva Slava Ukrainiga meenub paljudel esimesena eelmisel aastal ilmnenud kahtlused, et annetajate raha ei läinud MTÜ endise juhi Johanna-Maria Lehtme käe all ainult ukrainlaste toetuseks. Kuidas on võimalik pärast sellist mainekahju edasi tegutseda, küsime mullu Slava Ukraini juhtimise üle võtnud Anu Viltropilt.

Kui koalitsioon suudab automaksu riigikogus läbi suruda, muutub juba järgmisel aastal sõidukite registreerimise kallimaks. Lisaks kaalub kliimaministeerium tulevikus kasutatud sõidukite importi hoopiski piirama hakata. Kuidas need plaanid sõidukite müüki mõjutavad, räägib hommikuprogrammis Nordauto juht Priit Ärmpalu.

Finantsinspektsioon koostas Eesti Pangaga plaani, kuidas kodulaenu üleviimise teise panka saaks teha lihtsamaks ja soodsamaks. Kuidas ja miks on vaja konkurentsi laenuturul parandada, tuleb rääkima finantsinspektsiooni juhatuse liige Siim Tammer.

Hommikuprogrammi juht on Kristjan Kurg ning uudiseid toimetab Laura Saks.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

11.00–12.00 „Luubi all“. Uuriva ajakirjanduse raadiosaates võetakse luubi alla finantsmaailma raputanud hiigelvargus BaltCapis ning investoritele topelttünga teinud Swen Uusjärve kirju mineviku ja uhked tulevikuplaanid. Stuudios on ajakirjanikud Pille Ivask, Martin Johannes Teder ja Eliisa Matsalu.

12.00–13.00 „Digitark äri“. Ajal, kui majandus langeb ja tuleb teateid koondamistest ja pankrottidest, räägime innovatsiooni vajalikkusest.

Tehnoloogiaettevõtja Priit Kongo sõnul loob innovaatiline äri võimalusi olla konkurentidest eespool, viia ellu midagi sellist, mida seni pole tehtud, ning olla teistele teenäitaja.

Saatekülalised Priit Kongo ja Grow’ tegevjuht Ulvi Tallo räägivad oma kogemustest muudatuste juhtimisel ettevõttes ning toovad ilmekaid näiteid. Saadet juhib Äripäeva teemaveebide raamatupidaja.ee ja palgauudised.ee ärijuht Mare Timian.

13.00–14.00 „Õppetund“. Sihtasutus Kutsekoda on värskelt avaldanud OSKA uuringu, mis kaardistas 70 kutseõppekava, mille lõpetajatest siirdub erialasele tööle vähem kui 40 protsenti.

Saates uurime, mis on vähese erialasele tööle siirdumise peamised põhjused ning millega peaks muudatusi kavandades arvestama.

Külalisteks on Siim Krusell, OSKA vanemanalüütik Sihtasutusest Kutsekoda, Liina Veskimägi-Iliste, Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu juht, ning Kaire Sõmer, kes on lisaks juhtimiserialadele õppinud Luua Metsanduskoolis looduretkede juhtimist ja Hiiumaa Ametikoolis floristiks. Saatejuht on Katre Savi.

15.00–16.00 „Teabevara tund“. Saates uurime jätkusuutlikkuse ja ESG-praktikaid maailma personalijuhtimises. Personaliosakond tegeleb ESGst selle osaga, mis jääb s-tähe taha ehk sotsiaalsete tegevustega.

See on seotud ettevõtte töötajatega, näiteks rahulolu, kaasatuse ja tervishoiuga.

Külas on Talentor Estonia partner ja vanemkonsultant Anneli Salminen. Küsivad Äripäeva teabevara projektijuht Eve Noormägi ja Äripäeva personalijuhtimise teabevara peatoimetaja Külli Gutmann.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.