Juhikohalt taanduv Olle Horm: ma ei oleks uskunud, et see on võimalik

Läinud aastal esimest korda turuliidrile Rakvere lihatööstusele kandu näidanud Atria Eestit juhtinud Olle Horm paneb ukse enda taga kinni. Sellele andsid hoogu nii grupi tegevjuhi vahetus kui ka põntsu saanud tervis.