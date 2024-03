Kristersson: Rootsi majandus saab NATOst kasu

USA välisminister Antony Blinken tervitab NATO liikmest Rootsi peaministrit Ulf Kristerssoni. Foto: Jess Rapfogel

Rootsi peaminister Ulf Kristersson ütles Dagens Industrile, et NATO liikmeks saamisel on positiivne mõju Rootsi majandusele, eriti kaitsetööstusele.

"Näeme Rootsi edukat kaitsetööstust täiesti uues valguses. See on juba mõnda aega tähelepanuta olnud. See on ka väärtus, mille saame NATOsse kaasa võtta," ütles ta.