Rootsi kaks rahusajandit on läbi

Rootsi kuulumine NATO allianssi tähendab ka kohustust kaitsta teisi liikmesriike. Rootslased pole olnud sõjas üle kahe sajandi. Foto: AFP/Scanpix

Läänemeri kuulub NATO-le. Lisaks: Poola saab raha, Trump rühib võidu suunas ja Euroopa põllumehed ei jäta jonni.

Kolmepäevasest sõjast on saanud kolmeaastane sõda. Maikuus terendab Venemaa suuremahulisem pealetung, hoiatab Ukraina riigipea Volodõmõr Zelenskõi. Eurooplased annavad küll relvi, aga mitte piisavalt, sest ei suuda. USA annab ka relvi, aga samuti mitte piisavalt – rauda ja moona on küll, aga poliitilist kokkulepet mitte.

Euroopa Liit ja USA teatasid möödunud nädalal mõlemad suurest sanktsioonipaketist, ent on selge, et sõja põhiküsimused pannakse paika lahinguväljal.

Senikaua, kuni pole kindlalt perspektiivi, et relvad tulevad, ei hakka Ukraina oma noori mehi mobiliseerima. Igaüks, kes tunneb Eesti rahvastikupüramiidi, teab, et samasuguse kujuga on see ka mujal Ida-Euroopas – nooremat põlvkonda ei ole piisavalt, et seda lihtsalt hakklihamasinasse saata.

Samal ajal NATO paisub ning valmistub külma sõja järgse aja suurimaks õppuseks.