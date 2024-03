Uudised

Nädala lood: investor Toomas sai jälle vastu pükse, ehituspundi järgmine firma läks pankrotti

Selle nädala olulisemate lugude hulka kerkisid nii tuntud investori huvi Hispaania kinnisvara vastu, investor Toomase otsus müüa Tallinki aktsiad kui ka ehituspundi järgmine pankrotistunud firma.

Äripäev kirjutas teisipäeval, et kohus kuulutas märtsi keskel välja Eviko ehitusprojektidega tegelenud Verde Ehituskonsult OÜ pankroti . Firma juhatuse liikmeks sai veebruaris röövmõrva eest kaheksa aastat vangis istunud Kalev Nergi.

Verde Ehituskonsulti nimi oli eelmise aasta suveni Eviko Inseneribüroo. Tegemist on kolmanda Eviko-nimelise firmaga, mis on viimastel kuudel pankrotti läinud. Kohus kuulutas AS Eviko pankroti välja detsembri lõpus ning selle tütarfirma Eviko Ehitus OÜ läks manalateed jaanuari lõpus. Firmadel on võlgu kokku üle 10 miljoni euro.

Soome klient tõukas Eesti firma saneerimisele

Kolmapäeval ilmus artikkel , kuidas erakordne hinnatõus ja samal ajal Soome kliendi jäikus varem kokkulepitust kinni hoidmisel tõi Eesti töösturile enam kui miljoni eurose nõude, mis viis ettevõtte saneerimisele.

Masinaehituse ja metallitöötlemisega tegelev Pärnumaa firma Helmetal IMS ei suutnud oma Soome kliendiga mõne aasta eest materjali erakordse hinnatõusu katmiseks kokkuleppele jõuda, mistõttu ütles Eesti firma lepingu üles. Varem, tükk maad odavamate hindade aegu sõlmitud lepingu täitmine ajanuks Helmetali kiiresti pankrotti. Pärast pikka vaidlust Soome kaubanduskoja vahekohtus peab Helmetal nüüd maksma endisele kliendile lepingu ülesütlemise eest kopsaka kahjutasu.

Ilmselt selle vaidluseta Helmetal praegu saneerimisele minema ei peaks, on ettevõtte juht ja omanik Vitali Kangur kindel. “Meil ei ole vahendeid, et ära maksta sellist summat, me olemegi sunnitud saneerima,” tõdes ta.

Hoiu-laenuühistu kukkus pankrotiohtu

Mitu hoiu-laenuühistu Intus klienti on pöördunud pankrotimenetluse algatamiseks kohtusse, hoiustajatel on kokku saamata ligi pool miljonit eurot ning ühistuga pole neil õnnestunud viimasel ajal enam ühendust saada.

“Klientidele on raha maksmata, päringutele ei vastata, telefonid on tummad. Ka advokaatidele ei vastata, tähitud kiri kohale ei jõua,” kirjeldas Suurbritannia kodaniku John Phinese advokaat Rauno Kinkar, kelle kliendi võlanõue küündib koos viivistega 182 000 euroni.

Eelmisel nädalal esitas Phines Harju maakohtusse Intuse vastu pankrotiavalduse.

110 inimest esitati parimaks juhiks

Kui aga otsida sellest nädalast positiivsust, siis tasub pilk seada parima juhi konkursile. Konkursile "Parim juht 2024" esitati rekordiliselt 110 tippjuhti, kelle seast selgub võitja mais Pärnu juhtimiskonverentsil.

“Konkursile esitatud tippjuhtide suur arv annab märku, et Eesti juhtimiskvaliteet on tõusmas ja lihtne žüriil parimaid valida ei ole,” lausus Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel. Koos temaga on žüriis Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht Arto Aas ja kommunikatsioonijuht Rivo Sarapik, PARE tegevjuht Kai Saard ning mullu Eesti parimaks juhiks valitud Verstoni juhatuse esimees Veiko Veskimäe.

Kõiki konkursile esitatud kandidaate koos iseloomustustega, mille meeskonnad enda juhtide kohta kirjutasid, saab lugeda artiklist “ Parima juhi konkursile esitati rekordiliselt üle 100 tippjuhi ”.

Katri Teller piilub Hispaania poole

Investeerimisfännid aga jälgisid suure huviga, miks investor, ettevõtja ja meelelahutaja Katri Teller müüb Eestis kortereid maha ja luurab Hispaania kinnisvaraturul.

Teller avaldas Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et on müünud Eestis maha paar korterit. Peamiseks põhjuseks on kinnisvarahindade langus, lisas ta.

“Ma tunnen, et kinnisvara teema on hakanud natuke rõhuma,” nentis Teller, lisades, et kui ta sellesse sektorisse investeerimisega jätkaks, vaataks ta väljapoole Eestit. Telleri sõnul läheb ta peagi Hispaaniasse luurele.

Tallinna börsi dividendinädal

Kodumaistest börsifirmadest pälvisid suurema tähelepanu LHV Group, Coop Pank ja Tallinna Kaubamaja Grupp.

Äripäev käis LHV aktsionäride koosolekul , kus pangajuhid avaldasid plaani juba järgmisel aastal SEBst mööduda ärilaenude poolest ning saada viie aastaga Eestis turuosalt teiseks pangaks. Veel suurem kasvuplaan on pangal Ühendkuningriigis.

LHV aktsionäride koosolekule kogunes rekordilist dividendi kinnitama sadakond investorit. Peale kopsaka dividendi kinnitamise avasid koosolekul pangajuhid investoritele tulevikuplaane.

Samuti plaanib maksta rekordilist dividendi Coop Pank . Pank teatas börsiteates, et juhatus teeb ettepaneku määrata eelmise majandusaasta kasumi arvel aktsionäridele dividendi 8,7 senti aktsia kohta, mis on ligi kaks korda suurem kui eelmisel aastal.

Dividendiuudisega tuli välja ka Tallinna Kaubamaja Grupp, kes plaanib nime muuta . Aktsionäride korralisel üldkoosolekul otsustati uueks ärinimeks kinnitada TKM Grupp. TKM Grupi nõukogu esimees Jüri Käo ütles, et ärinime muutus annab võimaluse selgemaks kommunikatsiooniks investoritega.

Pettunud investor Toomas müüb Tallinki aktsiad

Äripäeva investor Toomas otsustas loobuda oma portfellis Tallink Grupi aktsiaist, mis hoolimata mitmest soodsast tegurist kuidagi kallineda ei taha.

Toomas ütles, et tema augustikuine tees, et Tallink läheb lendu, pole vett pidanud. “Kui investeerimistees ei tööta, kui positsioon ei too kasumit nii, nagu peab, tuleb see loomulikult maha müüa,” põhjendas Toomas otsust.