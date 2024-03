Suur reede raadios: Jüri Ratas Keskerakonna võimust pealinnas

Intervjuud Jüri Ratasega saab kuulata kell 5 eetrisse minevast saatest “Äripäeva arvamusliider”. Foto: Andras Kralla

Tallinnas on toimunud revolutsioon: üle kahe kümnendi püsinud Keskerakonna võim on otsas. Aga kas uus võimuliit leiab neljakesi ka ühisosa?

Saatejuht Indrek Lepik istus saates “Äripäeva arvamusliider” maha mehega, kes austab spordimetafoore ja sestap nõustuks ilmselt tõdemusega, et tema on selles mängus kaasa teinud nii kodu- kui ka võõrsilmeeskonna ridades. Jüri Ratas on nüüd Isamaas ja kirjeldab võimuläbirääkimisi, aga annab aru ka sellest, mida arvab Keskerakonna pärandist ja praegusest seisust.

Lisaks selgitab saates luure ja terrorismi asjatundja Ivo Juurvee, miks ja kuidas sai Venemaal toimuda verine rünnak, milles hukkus 140 inimest. Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina räägib hiljutiste raportite põhjal, kas Eesti majandus on tõesti süsteemses kriisis või on jalad juba maas.

Suurel reedel kõlab raadioeetris viis saadet:

10.00–11.00 “Soraineni sagedus”. Märtsikuu saates arutlevad saatejuhid Mario Sõrm ja Oliver Ämarik selle üle, kuidas välisinvesteeringuid riiki meelitada ja menetlusi tõhusamaks teha, et investorite raha Eestist välja ei voolaks.

Saatekülalised on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi äriarenduse ja ekspordi valdkonnajuht Indrek Kaing ning advokaadibüroo Sorainen partner ning kinnisvara- ja ehitusõiguse valdkonna juht Paul Künnap.

11.00–12.00 “Äripäev eetris”. Keskerakonna kaheksateist aastat kestnud võim Tallinnas lõppes. Suure kirvena on pea kohal miljoninõue. On Keskerakond kustumas või annab hingetõmbeaeg opositsioonis veel võimaluse end üles ehitada?

Nädalat kokku võtvas saates tuleb lisaks võimule pealinnas juttu Eesti Panga värskest majandusprognoosist ja küberkäitumisest ning netipettustest. Saates osalevad ajakirjanikud Lauri Leet, Martin Johannes Teder ja Pille Ivask.

13.00–14.00 “Juhtimisaudit”. Saates võtame luubi alla innovatsioonijuhtimise ja uurime, kuidas ettevõtete innovatsioonivõimekust suurendada. Külas on Eesti Tööandjate Keskliidu innovatsiooninõunik Kati Rostfeldt. Tööandjate ühendus on välja töötanud innovatsioonitrepi uue mudeli, mida samuti saates avame. Saadet juhib Helen Klettenberg.

15.00–16.00 “Fookuses: Euroopa majandus”. Saates on külas Euroopa Parlamendi liige, sotsiaaldemokraat Sven Mikser, kellega räägime parlamendi rollist ja tähtsusest ning küsime, kuidas jõutakse otsusteni konsensust otsivas institutsioonis.

Lisaks uurime, kas Euroopa tasandil valitseb sarnaselt Eestiga avalike teenuste pakkumisel sama krooniline rahapuudus ning millised on sotsiaaldemokraat Mikseri ettepanekud, kuidas rahapuudust läbi maksude nii leevendada, et see ei lööks majandust ega ettevõtlust laiemalt – on see üldse võimalik? Saate lõpuks uurime mõistagi ka lähenevate parlamendivalimiste kohta. Saatejuht on Lauri Leet.

17.00-18.00 “Äripäeva arvamusliider”.

