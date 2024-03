Uudised

Nädala lood: ärimehe miljonitüli Viimsi vallaga ja panku tüssanud tippjuhi karistus

Märt Vooglaid ja tema ehitatud tee, mis mitte kuhugi ei vii. Vald on süüdi, leiab ta. Foto: Andras Kralla

Sel nädalal äratas enim Äripäeva lugejate tähelepanu kinnisvaraettevõtja, kes nõuab Viimsi vallalt kahe miljoni euro suurust kahjutasu, kui selgeks sai seegi, kui palju peab raha välja käima tippjuht, kes panku tüssas.

Reformierakonda kuuluv ettevõtja Märt Vooglaid soovis ehitada Viimsi vallas mereäärsele kinnistule üheksa eramaja ja Viimsi vallavolikogu andis talle selleks rohelise tule. Hiljem andis aga riigikohus planeeringule hävitava hinnangu ning tühistas Viimsi valla otsuse, millega detailplaneering kunagi kehtestati.

Enne kohtuotsust jõudis Vooglaid valla loal arenduse taristuehitusega juba pihta hakata. Seetõttu esitas ta nüüd Viimsi vallale kahe miljoni euro suuruse kahjunõude.

Vooglaiu sõnul on kogu loos süüdi tema kaks erakonnakaaslast: Viimsi vallavanem Illar Lemetti ja abivallavanem Alar Mik. „Kommunistid sellised,“ põrutas Vooglaid. Ta on kogu olukorra peale vihane. Lemetti sõnul on aga Vooglaiul põhjust olla pahane vaid iseenda peale.

Panku tüssanud tippjuht peabki 15 miljonit eurot välja maksma

Sel nädalal lõppes pea kolm aastat väldanud kohtuasi ja sai selgeks, et pankrotistunud tööstusfirma E-Profiili endine omanik ja juhatuse liige Toomas Jõgi peab pankadele maksma tagasi 15 miljonit eurot.

Äripäev on aastate jooksul kirjutanud korduvalt E-Profiili probleemidest. Kuus aastat tagasi kahtlustasid E-Profiilis osaluse ostnud äripartnerid, et neile müüdi moonutatud pilti ettevõttest.

Kolm aastat tagasi päädis juhtunu kriminaalasjaga. Äripäev kirjutas, kuidas E-Profiili endised juhid tinistasid pankadelt kriminaalsüüdistuse järgi valedega välja miljoneid eurosid. Valed olid nii suur müügitulu, väike võlgade hulk kui ka hea kasuminumber.

Nüüd mõistetigi pankrotistunud masinaehitusettevõtte E-Profiili endine juht Toomas Jõgi süüdi kelmuses, omastamises ja raamatupidamise kohustuse rikkumises.

Rootsi metallikontsern paneb kahjumliku Eesti üksuse kinni

Lõppeval nädalal tuli järgmine teade välismaa ettevõttest, kes tõmbab Eestist ärid välja. Vaatamata ulatuslikele meetmetele kasumisse jõudmiseks on BE Group OÜ jätkuvalt kahjumis, teatas Rootsi börsil noteeritud metallimüüja BE Group AB esmaspäeval. Seetõttu lõpetab kontsern Baltikumi üksuste tegevuse.

BE Group OÜ hõlmab müügiüksust ja ladu Maardus ning müügiüksusi Lätis ja Leedus. Sulgemine toimub teises kvartalis ja töö kaotab ligikaudu 25 inimest. Ettevõtte eelmise aasta müügitulu oli umbes 23,4 miljonit eurot ja ärikahjum umbes 870 000 eurot.

Investorid lükkavad USAst võetud kasumeid üha enam Euroopasse

Börsidel said suurt tähelepanu jutud sellest, et institutsionaalsed investorid on asunud USA tehnoloogiasektori aktsiaid müüma ja Euroopa aktsiaid ostma.

Ka kohalike fondijuhtide hinnangul saab Ühendriikides toimuv tehnoloogiaralli peagi läbi. Näiteks ütles varahaldusfirma Avaron Asset Managementi partner ja juht Kristel Kivinurm-Priisalm, et Euroopa tehnoloogiasektoril on sel aastal läinud isegi paremini kui USAs.

“STOXX 600 EU tehnoloogiaindeks on alates aasta algusest eurodes mõõdetuna kerkinud 10,6% ning Nasdaq 100 indeks eurodes 9,8%,” tõi Kivinurm-Priisalm näite.

Nimevarga jälgedel: kuidas “ma” rahvalt raha ja PIN-koode välja petsin

Äripäeva ajakirjanik Pille Ivask kirjeldas sel nädalal uskumatut lugu, kuidas keegi pani pihta tema nime ning tegi Facebooki turuplatsil Marketplace’is pettust.

“Mõte sellest, et keegi teeb minu nimega Facebookis pettust ja halvemal juhul kurjad pettasaanud mulle kaela saadab, muudab tsipa ärevaks,” tõdes Pille, kuid ei jätnud asja niisama ja läks Vale-Pillet Raplamaalt Eidaperest otsima.

Tallinna linnapead Mihhail Kõlvartit umbusaldati

Uut koalitsiooni loomises üritavad praegu kokkuleppele jõuda Reformierakond, Sotsiaaldemokraatlik Erakond, Isamaa ja Eesti 200.

Ettevõtjad ootavad uuelt koalitsioonilt nii linnaplaneerimise ja planeeringute menetlemise lihtsamaks ja lühemaks muutmist kui ka näiteks linna äriühingute erastamist. Samas näiteks Urmas Sõõrumaa ei arva ettevõtjana võimuvahetusest midagi, kuid spordiinimesena on tal kahju, kuna tema sõnul pole palju linnapeasid, kes spordi valdkonda nii palju panustavad, nagu tegi seda Kõlvart.

