Raadiohommikus: kompame korterihindu ja kodulaenuturgu

Teisipäeval tuleb raadiohommikus juttu korterite hindadest. Foto: Andras Kralla

Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis küsime, mis aitab korterite hindasid alla kaubelda, millised muutused toimusid hiljuti kodulaenude väljamaksmisel, samuti ka seda, mis toimub Tallinna võimuläbirääkimistel.

Pealinna korteriturgu aitab iseloomustada Konsult Kinnisvara omanik ja maakler Martti Juse, kellelt uurime, kuidas on üüriturule mõeldud korterid hakanud mõjutama müügiturgu.

Kodulaenudest räägime Eesti Panga ökonomisti Jana Kasega, kes selgitab, mis muutus aprillis laenuvõtja maksimaalse laenuvõimekuse hindamisel. Pealinna võimukõneluste seisust annab hommikul ülevaate Isamaa delegatsiooni liige Riina Solman.

Lisaks tulevad stuudiosse Äripäeva ajakirjanikud Neeme Korv ja Indrek Lepik, kellest esimesega räägime märtsiga lukku läinud arvamuskonkursist Edukas Eesti ning Lepikuga valgustame viimaseid välispoliitilisi sündmusi, pidades silmas Lepiku värsket uudiskirja “Globaalne briifing”.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Lauri Leet ning uudiste toimetaja Ken Rohelaan.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

10.00–11.00 “Sisuturundussaade”. Saates räägime tehisintellektist, mille kasutamine nõuab üha uusi oskusi. Arutame, kui palju oma ülesannetest lasta ära teha tehisintellektil, kuidas võimestab AI meeskondasid ja mida tähendab AI hallutsioneerimine.

Juttu tuleb ka nutikatest taskuseadmetest ja sellest, kuidas läheb Apple’i ja Samsungi võidujooksul. Saates on külas AI ekspert ja Samsungi brändisaadik Jarmo Tuisk. Saadet juhib Tõnu Einasto.

11.00–12.00 “Investor Toomase tund”. Jana Saarkoppel, Indrek Mäe ja Juhan Lang võtavad saates kokku märtsikuu Toomase portfelli ning põnevamad sündmused sel kuul. Toomase portfell on kerkinud uute rekorditeni ja seda on vedanud USA tehnoloogiasektor. Saates tuleb juttu, mis on saanud suurest seitsmikust, millest on välja kukkunud Tesla ja Apple. Samuti arutletakse, kust leida praegu investeerimiseks häid võimalusi ja kuidas tundub Balti börs investorile. Saadet juhib Jaan Martin Raik.

13.00–14.00 “Eetris on ehitusuudised”. Saates räägime Eesti ja meie naabrite ehitusturul toimuvast ning püüame sõnastada tulevikuprognoose. Külas on Merko Ehitus Eesti üldehitusdivisjoni direktor Marek Hergauk ja Cramo Estonia juht Remo Holsmer.

Jutuks tulevad ehitajate suhted tellijate ja alltöövõtjatega ning olukord tööjõuturul. Lisaks avame lühidalt Skandinaavia ja Baltikumi ehitusturu olukorda. Saatejuht on Lauri Leet.

15.00–16.00 “Turismitund”. Räägime restoraniettevõtlusest ja uurime, mis tunne on kahel tunnustatud restoranipidajal kevadhooaja eel ning kuivõrd hooajalisus üldse premium-segmendis rolli mängib.

Juttu tuleb Eesti restoranide hinnatasemest ja sellest, mis seda mõjutab. Uurime, kas personali värbamine on läinud lihtsamaks, milline on olukord ümbrikupalkadega ja mida on Eesti ettevõtjatel õppida maailma parimaks valitud Taani restoranilt NOMA.

Samuti räägime, millist rolli mängib restoranides jätkusuutlikkusega tegelemine ja saatest kuuleb ka retsepti eduka restorani avamiseks. Külas on Lahepere Villa perenaine Helen Vihtol ja Villa Wesseti peremees Mart Kukk. Saadet juhib Gregor Alaküla.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.