Eesti firma ähvardas põgenikke: tehke tööd, muidu saadame teid Ukrainasse tagasi

Kui üldiselt on kohalikud ettevõtjad ukrainlasi hästi vastu võtnud, on tööinspektsioon leidnud ka juhtumeid, kus Ukrainast saabunud töötajaid on ähvardatud ja jäetud palgata.