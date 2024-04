Selgusid Eesti parima juhi kolm nominenti

Eesti parima juhi TOP 3 on (vasakult) Swedbanki juht Olavi Lepp, Miltton New Nordicsi juht Annika Arras ja OIXIO Grupi juhatuse esimees Ivo Suursoo. Foto: Kollaaž / Äripäev

Žürii valis eile välja kolm juhti, kelle seast selgub mai keskel aasta 2024 parim juht. Tänavu on finaalis Miltton New Nordicsi juht Annika Arras, OIXIO Grupi juhatuse esimees Ivo Suursoo ja Swedbanki juht Olavi Lepp.

Täna Äripäeva raadio hommikuprogrammi otse-eetris oma nominatsioonist kuulnud Olavi Lepp ütles, et avalik tunnustus on hea lisaboonus, olgugi et selle nimel juht ei tööta.

Lepp tõdes, et paljudes Eesti ettevõtetes on juhtimisega hästi, kuid kui anda üks juhtimismõte, soovitab ta keskenduda inimsuhetele, kuna see on kõige alus. “Heas ja töises õhkkonnas tulevad tulemused palju lihtsamalt. Mõtle läbi tasakaal nõudlikkuse ja positiivsete inimsuhete vahel,” lausus ta. “Vigasid on lihtsam märgata ja kergem on kriitikat teele panna. Head tööd võtame iseenesestmõistetavana,” lausus ta.

Samuti otse-eetris oma nominatsioonist kuulnud Annika Arras tõdes, et kõik juhid on ise oma tee valinud ja seega ei käi juht ka ringi, otsides tunnustust – töö meeldib selletagi. Sellegipoolest peab ta juhtide esile tõstmist oluliseks. "Ega see töö lihtne ei ole,“ märkis ta. Ka Arras rõhutas juhtimise juures inimsuhteid, öeldes, et hea juht käitub inimestega nii, nagu ta soovib, et tema endaga käitutaks. “Sa teed kõik endast oleneva, et inimesed sooviksid iga hommik tööle tulla,” lausus ta.

Kolmas nominent Ivo Suursoo, IT-ettevõtte OIXIO Grupi juhatuse esimees, pälvis žürii ja teda konkursile esitanud inimeste tunnustuse tugeva missiooni ja visiooniga töö eest. Hommikuprogrammi otse-eetri vestluse tarvis jäi Suursoo tabamatuks.

Eesti parima juhi konkursi eesmärk on juhtida tähelepanu heale juhtimistavale ja silmapaistvatele Eesti juhtidele, neid tunnustada ning seeläbi siinset juhtimiskultuuri edendada. Konkurssi “Parim juht” korraldavad Äripäev, personalijuhtimise ühing Pare, Eesti Tööandjate Keskliit ja Pärnu juhtimiskonverents.

Kolleegide iseloomustused kolme finalisti kohta Annika Arras, Miltton New Nordicsi juht Elab juhina Milttoni väärtusi igapäevaselt: on julge, uudishimulik ja hooliv ka keerulistes olukordades. Otsib võimalusi, kuidas joone alla tuleks parim tulemus nii, et ka inimesed oleksid hoitud ja motiveeritud. Ta on orienteeritud lahenduste leidmisele ja uute asjade proovimisele. Ta on aastaid olnud vastutustundlikkuse valdkonna eestvedaja Eestis. Olavi Lepp, Swedbank Eesti juht Tuli panka tööle otse koolipingist ja teekond algas Pärnu kontoris praktikandina, 26 aastat hiljem juhib ta Eesti suurimat panka. Astus pangajuhi ametisse 2019. aasta septembris ja samal aastal valiti ta töötajate poolt ka aasta juhiks. Nüüdseks on ta panka juhtinud läbi kolme kriisi. Praktikandi ja pangajuhi rolli vahele jääb ulatuslik karjäär, mille jooksul on liikunud nii horisontaalselt kui vertikaalselt ja on karjääri jooksul töötanud 17 ametikohal. Ivo Suursoo, OIXIO Grupi juhatuse esimees Tal on visioon ja missioon, mis ületavad OIXIO Grupi raame ja panustavad eelkõige Eesti jätkuvat õitsengut silmas pidades. Ta on Eesti ettevõtlusmaastikul loonud 30 aasta jooksul digitaliseerimise valdkonnas Baltikumi suurima Eesti kapitalil põhineva IT-lahenduste grupi. Lisaks leiab ta aega ja inspiratsiooni mõelda kaasa Eesti majanduse laiema visiooni kujundamisel – näiteks teadmusmahukate ettevõtete 2% klubi alustamisel või Innovatsioonitrepi käivitamisel jne.

Tänavune žürii liige ja eelmise aasta parim juht, Verstoni asutaja Veiko Veskimäe kirjeldas ühte konkursi olulist kriteeriumit: „Juhi esmane eesmärk on teha head tulemust ja ettevõtet kasvatada ning tagada seeläbi selle püsimine ja jätkusuutlikkus,“ kirjeldas ta.

Lisaks majandustulemustele hindab žürii juhi laitmatut mainet ja juhi panust Eesti ühiskonda oma organisatsiooni väliselt. Uuendusena arvestab žürii tänavu töötajate hinnanguid enda liidritele, mida hindas Eesti personalijuhtimise ühingu Pare juhtimisbaromeeter.

„Hea juhi juures tahetakse ja soovitatakse ka teistel töötada. Finalistid kahtlemata on sellised juhid, sest nende kohta jagatud hinded on tublisti kõrgemad Eesti keskmisest,“ märkis žürii liige, Pare juht Kai Saard.

Konkurss “Parim juht 2024” – Konkursi eesmärk on tunnustada head juhtimist ning tõsta esile silmapaistvaid Eesti juhte. – Konkursile said nominente esitada kõik soovijad. Lõppvaliku tegi žürii – Žürii hindas finalistide ja lõppvaliku juures juhitava ettevõtte või organisatsiooni pikaajalisi häid tulemusi, juhi pikaajalist head mainet ning juhi panust Eestile laiemalt kui oma organisatsioon. Samuti – Parima juhi konkurssi korraldavad Äripäev, personalijuhtimise ühing Pare, Eesti Tööandjate Keskliit ja Pärnu juhtimiskonverents. – Parim juht selgub 17. mail Pärnu juhtimiskonverentsil. – Sel aastal tähistab parima juhi valimise traditsioon 11. sünnipäeva. Varasematel aastatel on tiitli võitnud Lauri Tabur, Anne Samlik, Erkki Raasuke, Bo Henriksson, Kai Realo, Jaanus Vihand, Otto Pukk, Margus Rink ja Madis Toomsalu.

„Parimad juhid eristuvad teistest sellega, et nende mõju on ulatub formaalsest ametikohast palju kaugemale. Nad kasutavad oma rolli ja häält Eesti elu parandamiseks laiemalt – löövad kaasa ühiskondlikus debatis, seisavad oma sektori eest ja osalevad näiteks ettevõtlusliitudes,“ sõnas žürii liige, Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht Arto Aas.

Kokku esitati sel aastal konkursile 105 siinset tippjuhti nii era- kui avalikust sektorist.

