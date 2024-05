Poliitikud ravimiäri salakokkulepetest: see on õudne

Ravimiäri salakokkulepete lõpetamisele aitaksid kaasa näiteks see, kui haiglad saaksid ise ravimitootjatega lepinguid sõlmida, ja rangem kontroll, lahendused pole poliitikute hinnangul aga lihtsad ega kiired.

Äripäev kirjutas , et Eesti juhtivad ravimite hulgimüüjad teevad ravimitootjatega salakokkuleppeid, mistõttu on ravimite hinnad kunstlikult üles puhutud nii, et kaotavad tervisekassa ja patsient.