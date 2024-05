Raadiohommikus: miks üritati tappa Slovakkia peaministrit

Slovakkia peaministri Robert Fico tapmiskatse tagamaadest annab ülevaate Äripäeva välistoimetaja Indrek Lepik. Foto: AP/Scanpix

Reedeses hommikuprogrammis räägime välisinvesteeringute Eestisse meelitamisest, värske hinnasihi saanud aktsiatest, Urmas Sõõrumaa kinnisvarafirmast, Slovakkia peaministri tapmiskatsest ning Pärnusse kogunenud tippjuhtidest.

Nendel teemadel arutlevad EASi välisinvesteeringute keskuse juht Joonas Vänto, Bolti kaasasutaja Martin Villig, Swedbanki finantstoodete müügi vanemspetsialist Rainer Saad, Sõõrumaa kinnisvarafirma US Real Estate’i uus juht Gert Jostov, Äripäeva välistoimetaja Indrek Lepik ning Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel.

Hommikuprogrammi veavad Martin Teder ja Stiine Reintam.

Päev jätkub nelja saatega.

11.00–12.00 „Äripäev eetris“. Saates räägitakse Eesti firmade suurtest investeeringutest Prantsusmaale, majanduse käekäigust, arengutest kinnisvaraturul ning suure poeketi jõhkrast kärpest. Samuti teeme juttu nädala võitjatest ja kaotajatest. Nädala võtavad kokku ajakirjanikud Kristjan Pruul, Janno Riispapp ja Kristjan Kurg.

13.00–14.00 "Läbilöök". Saates räägib ettevõtja ja ajakirjanik, Eesti Pimedate Liidu esimees Jakob Rosin. Suurema osa enda elust pimedana elanud Rosin arutleb saates erivajadustega inimeste üleaitamisest ja ligipääsetavusest ning kiipidest, mis võiksid tallegi nägemise anda. Ühtlasi räägib ta, mida peaksid nägijad õppima pimedatelt. Saatejuht on Eget Velleste.

15.00–16.00 „Tervisetark“. Geneerilised ravimid on teema, millest tavainimene ülearu palju ei tea. Samas tasub teada, et kui on apteeki asja, võib alati proviisori käest infot ja abi küsida. Mis on geneerilised ravimid ja kuidas kujunevad ravimiturul nende nõudlus ja pakkumine, selgitab saates Eesti Apteekrite Liidu juht Kaidi Sarv.

Saatest saad teada, kuidas kujuneb ravimite hind: miks käsimüügiravimite hinnad tõusevad hoogsas tempos, samas kui retseptiravimite hinnavahe kallima ehk originaalravimi ja soodsama ehk geneerilise variandi vahel võib vahel olla vaid paarkümmend senti. Juttu tuleb ka ravimimürgistustest, eakate muredest ning proviisori ametist üldisemalt. Saatejuht on Virtuaalkliiniku toimetaja Õnne Puhk, vestlust aitab ohjata Äripäeva meditsiiniuudiste peatoimetaja Kadi Heinsalu.

17.00–18.00 „Äripäeva arvamusliider“. Suured investeerimisotsused Skeletonilt ja Boltilt kõnelevad küll Eesti ettevõtjate heast käekäigust, ent mida tähendab see Eesti enda kodumajandusele? Euroopa majandusmootori järgmisest käigust räägime Euroopa Komisjoni tööstuspoliitika asejuhi Maive Rutega. Saate teises pooles lahkame riigikogu väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoniga Gruusia poliitika sügavusi ning asfaldimehe Sven Pertensiga kurdame Eesti teede kehva seisu üle. Saadet juhib Indrek Lepik.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.