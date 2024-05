Nädala lood: vahetusid juhid, müüdi ärisid ja mõtted kaitsetööstuse osas Eestis

Austerlased ostavad ärimees Urmas Sõõrumaa välja ühisest gaasiärist. Foto: Andras Kralla

Sel nädalal kõnetasid Äripäeva lugejaid erinevad lood, mis olid juhtimise, äride müügi ja kaitsetööstuse teemadel.

LHVst lahkub fondijuht Joel Kukemelk – see uudis sai avalikuks juba varem kui sel nädala. Äripäev kirjutas aga nüüd, et Kukemelki rohelise pensionifondi investeeringud on kaotanud väärtusest 10 miljonit eurot ning fondist on lahkunud pooled pensionikogujad. Vaatamata sellele on Kukemelk enda juhitud rohefondi tulemusega rahul.