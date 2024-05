Uudised

Keskkriminalpolitsei esitas Johanna-Maria Lehtmele esialgse kahtlustuse

Johanna-Maria Lehtme. Foto: Ken Mürk / ERR / Scanpix

Mullu Slava Ukraini rahaskandaali keskmesse sattunud Johanna-Maria Lehtme on saanud keskkriminaalpolitselt esialgse kahtlustuse.

Riigiprokurör Sigrid Nurm selgitas, et Slava Ukrainit puudutavas kriminaalmenetluses käib jätkuvalt kohtueelne menetlus, mille eesmärk on välja selgitada, kas Slava Ukrainile annetatud raha on kasutatud sihtotstarbeliselt ja kas raha kasutamisel ei ole tekitatud MTÜ-le kahju.