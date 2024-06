Raadiohommikus: kes pääseb europarlamenti ja kas eluasemeturg suigub suveunne

Pühapäeva südaööl selgub, kes pääseb europarlamenti. Foto: Liis Treimann

Esmaspäeval vaatame otsa südaööl teatavaks saavatele valimistulemustele, räägime intressimäärade mõjust, eluasemeturust ning teeme ettevaate algavale börsinädalale.

Pärast kella kaheksat tuleb stuudiosse Luminori peaökonomist Lenno Uusküla. Temaga räägime Euroopa Keskpanga otsusest langetada kõiki kolme intressimäära 0,25 protsendipunkti võrra – milline mõju sellega kaasneb ja mida on veel oodata.

Pärast poolt üheksat võtame ajakirjanik Indrek Lepikuga kokku Euroopa Parlamendi valimistulemused. Millised oli suurimad üllatused ja mis nüüd saama hakkab?

Pärast kella üheksasi uudiseid teeme selgeks, mis on need sündmused algaval nädalal, millel tuleks investoritel silm peal hoida.

Kell pool kümme võõrustame stuudios LVM Kinnisvara juhti Ingmar Saksingut. Uurime, mis toimub eluasemeturul nüüd ja suvel, kas see on langenud suveunne, kas sügises on oodata uusarendustes hinnatõuse ning mis on hetkel turul kõige minevam kaup.

Saatepäev jätkub kolme saatega:

11.00-12.00 “Kuum tool”. Kuuma tooli erisaates on fookuses eurovalimiste suurimad üllatused ja järeldused. Emaspäevasesse “Kuuma tooli” saatesse on end istutanud Äripäeva ajakirjanikud Neeme Korv, Aivar Hundimägi ja Meelis Mandel. Ikka selleks, et huvitavalt, nauditavalt ja konkreetselt äsja lõppenud Euroopa ajaloo tähtsaimad valimised kontinendi, aga ka Eesti tasandil kokku võtta.

13.00-14.00 “Tööstusuudised eetris”. Saates pakume kuulamiseks kahte ettekannet, mis kõlasid mai lõpus toimunud Pärnu tarneahelakonverentsil. Oma kogemustest uue ERP-lahenduse juurutamisel kõnelevad autotööstustele tektiilist detaile valmistava Mistra-Autexi logistika- ja sisseostuosakonna juht Mihkel Ratt ning tootmisosakonna juht Riina Sikk.

Sellest, millised on Harju Elekter Eesti viimase aja olulisemad muutused, räägivad ettevõtte tegevjuht Alvar Sass ja tarneahelajuht Hardi Kondimäe.

15.00-16.00 “Lavajutud”. Ettevõtted üle maailma uurivad võimalusi, kuidas rakendada AI ja masinõppe lahendusi tööstuses ja digiarendustes. Toetamaks Eesti ettevõtete ja asutuste arenguplaane, pani AS Cybernetica riigi infosüsteemide ameti tellimusel kokku analüüsi AI tehnoloogia riskidest ja nende leevendamise võimalustest. Teemat avab ja praktilisi nõuandeid jagab Cybernetica infoturbeinstituudi juht Dan Bogdanov.

Ettekanne on salvestatud tänavu mais toimunud IT-juhtimise aastakonverentsil.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.