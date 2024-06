Riigieelarve lõdvad reeglid lasevad sadadel miljonitel lohiseda

Rahandusminister Mart Võrklaev lubas eelarves aina ülekanduvad sajad miljonid eurod lisatähelepanu alla võtta Foto: Andras Kralla

Riigieelarves kanti mullusest tänavusse üle 750 miljonit eurot, rahandusministri sõnul on eelarvereeglid pisut käest ära läinud.

Kui jätta eelarves kirjas olnud kulutused tegemata, saab need teatavatel tingimustel järgmisse aastasse üle tuua, kuid sellest on kasvanud probleem. “Koroonapandeemia ajast saadik on reegleid lõdvendatud, sest eelarvesse oli paindlikkust juurde vaja, tegevused nihkuvad, investeeringud nihkuvad, arusaadav, aga summad on kasvanud väga suureks ja see on probleem,” ütles rahandusminister Mart Võrklaev (Reformierakond) riigikogu riigieelarve erikomisjoni istungil.